(VIDEO) Shock en la música: Lucero sufre terrible agresión al intentar tomarse una foto con sus fans

Ciudad de México.- Lucero es una de las pocas celebridades que saltó a la fama desde que era muy pequeña, motivo por el que todo México pudo verla crecer al grado de convertirse en la estrella que es hoy en día. Si algo ha caracterizado a la exesposa de Emmanuel Mijares es que siempre ha procurado tener cercanía para con sus fans, ya sea a través de sus redes sociales o en sus conciertos.

Si bien, la protagonista de Alborada es una artista que ha estado llena de matices y que, en alguna ocasión llegó a tener un par de escándalos en su haber, como la vez en la que salió a la luz que tuvo un nexo con el infame manager Sergio Andrade o cuando se tomó una fotografía mientras cazaba a un ciervo, motivo por el que recibió una cancelación masiva por parte de la gente, la realidad es que la famosa siempre ha procurado surfear todos estos malos momentos y salir con la frente en alto.

Lucero es atacada en pleno palenque

Un ejemplo de ello ocurrió recientemente, cuando la protagonista de Por ella soy Eva se encontraba dando un concierto en un palenque, tal y como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la cantante de Con tan pocos años y No me hablen de él, traspasó la seguridad y se acercó a su público para tomarse varias selfies con ellos. Hasta aquí todo iba normal, incluso más de uno se acercó para estar junto a la celebridad.

El problema llegó en el momento en el que una persona, quien presumiblemente, era una mujer, se acercó demás a la cantante de Desliz y le jaló el cabello. Dicho momento fue captado en video por una persona que se encontraba del otro lado del palenque y posteriormente lo publicó a través de su cuenta de Twitter, donde se hizo viral rápidamente, asimismo, varios de los fans de Lucero se expresaron molestos y dejaron comentarios como:

Qué gente nefasta... qué horror. Qué bueno que no se acercó a la foto, ¿qué ped... con la viejita? El palenque no es petfriendly como pa que dejaran entrar a ese animal", "Muy mal, pero sin tratar de justificarla si nos fijamos lo que ella hace es tratar de llamar la atención de Lucero para que volteara, reitero que no fue la manera", "No me la maltraten"