Cantante es diagnosticado con extraño trastorno; anuncia que se retiraría por el bien de su salud

Londres, Inglaterra.- Parece ser que el año 2022 fue uno de los peores para varias celebridades, quienes coincidentemente fueron diagnosticados con trastornos que podrían llevarlos al retiro definitivo de su carrera artística, tal es el caso de Bruce Willis, quien dejó de lado su carrera como actor cuando sospechó que podía tener afasia, varios meses después se supo que tenía demencia frontotemporal.

Otro actor que decidió tomarse un tiempo de las películas, luego de terminar algunos pendientes que tiene, es Chris Hemsworth, actor que da vida a 'Thor' en la franquicia cinematográfica de Marvel, quien luego de grabar un documental para National Geographic y Disney Plus descubrió que tenía 10 veces más posibilidades de desarrollar Alzheimer, motivo por el que entró en un periodo de reflexión para pasarlo con su familia, mientras se encarga de hacer todo lo posible para evitar cumplir este fatídico destino.

Finalmente se encuentra el cantante inglés, Lewis Capaldi, quien en el mismo 2022 fue diagnosticado con síndrome de Tourette, enfermedad que causa movimientos repentinos y sonidos no deseados de manera involuntaria, los cuales son conocidos coloquialmente como tics, que no se pueden controlar fácilmente, esto según información del medio especializado en salud, Mayo Clinic.

Fotografía de Lewis Capaldi

Lamentablemente, esta enfermedad puede ser tratable, pero no se puede curar, tal y como le ocurre a Bruce Willis con la demencia frontotemporal, dicha afección evita que el famoso pueda comunicarse de manera habitual y también provoca cambios en su personalidad, si bien, este padecimiento se descubrió desde hace bastante tiempo, tampoco es algo que pueda curarse con ningún tipo de tratamiento.

Es bajo este contexto que Lewis reveló el pasado sábado, 1 de abril, para la revista Times de Londres que, podría retirarse de los escenarios, en caso de que el Síndrome de Tourtte avance: "Si llega un punto en el que me estoy haciendo daño irreperable a mí mismo, renunciaré. Odio la hipérbole, pero es una posibilidad muy real que tenga que incluir la música", señaló el cantante de Forget Met.

Según datos de Capaldi, de 26 años, este tic se presenta únicamente cuando hace música, a excepción de cada vez que toca la guitarra, cosa que le molesta, ya que, no le gusta tocar dicho instrumento: "Solo hacer música es lo que me hace esto. De lo contrario, puedo estar bien durante meses a la vez. Así que es una situación extraña. En este momento, la compensación vale la pena. Estoy tratando de superar eso. Si no puedo estoy jod... Es más fácil cuando toco la guitarra, pero odio tocar la guitarra. Lo sé, soy una contradicción ambulante", sentenció el famoso.

Fuentes: Tribuna