Con el sentimiento a flor de piel, actriz llega a 'VLA' y da triste noticia: "Se calcinó totalmente"

Teotihuacán, Estado de México.- Durante la mañana de este lunes, 3 de abril, una afamada actriz acudió a la transmisión matinal de Venga la Alegría para hablar sobre una terrible tragedia que le había tocado atestiguar durante el pasado fin de semana. Se trata de Aylín Mujica, celebridad de Telemundo, quien lamentablemente se encontraba en San Juan, Teotihuacán, en el Estado de México, al momento en que un globo se prendió en llamas a escasos metros de aterrizar.

Como algunos recordarán, el pasado sábado, 1 de abril, la estrella de La Casa de los Famosos 3 acudió como invitada por la empresa Viva Vuelta Teotihuacán para dar un paseo por vuelo sobre las pirámides de la luna y el sol, junto a sus colegas Paola Villalobos y Samira. En aquella ocasión, la famosa estuvo compartiendo algunas fotografías y videos de la mágica experiencia, la cual se convertiría pronto en una pesadilla, pues ni bien aterrizaron, otro globo aerostático comenzó a incendiarse.

Aylín Mujica presenció la caída del globo de Teotihuacán

Derivado de ello, Aylín se había abstenido de dar cualquier entrevista con relación a los hechos y no fue sino hasta el día de hoy que habló de lo ocurrido frente a las cámaras de TV Azteca, en Venga la Alegría: "Era una mañana maravillosa, era todo precioso y perfecto,. En el momento en que aterrizamos escuchamos gritos, vemos que hay un globo que se está yendo, pero encendido en llamas, era la canasta donde van los pasajeros los que se estaban incendiando y ahí una familia muy bonita que era una niña de 13 años, la mamá y el papá".

"Ellos estaban en las pirámides y un guía de la zona arqueológica los lleva a donde es lo más barato y estas eran compañías que ya fueron denunciadas ante las autoridades porque no tienen licencia, tenían una carpeta abierta porque eran varios globos sin permiso y eran más baratos porque no tienen que pagar ni permisos, ni seguros, ni nada y estaban en una zona que cuando llegan las autoridades la zona la limpiaron y todavía el piloto se da a la fuga", señaló la famosa.

Aylín continuó su relato exponiendo que al momento en que el globo iba aterrizar hubo una explosión de gas, señalando que habría sucedido porque se trataba de "tanques piratas", por lo que no contaban con ninguna seguridad para los pasajeros y tampoco incluían un extintor para prevenir cualquier incidente: "Era un globo en malas condiciones y en ese momento el piloto también salta y se da a la fuga, la niña se salva, se queda la mamá y el papá y es cuando nosotros comenzamos a ver el globo incendiado, la señora se avienta, pero por la altura muere al instante y el señor sí se calcinó totalmente, nosotros vimos todo".

"Él gritaba para que lo ayudaran, estaba tratando de darle la cuerda a alguien y gritando desesperadamente y de pronto ya no había nada alrededor del globo, no tuvo a nadie que lo ayudará, yo nunca había visto morir a nadie delante de mis ojos y la impotencia de no poder salvarlo", sentenció la celebridad, quien sonaba un tanto afectada por el lamentable incidente. Actualmente, el piloto, identificado como Víctor N. se encuentra recibiendo atención médica, pero en condición de detenido.

Fuentes: Tribuna