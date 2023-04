Devastado, actor de Televisa llega a 'Sale el Sol' y se despide entre lágrimas de su "hermano"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luciendo completamente devastado y resistiendo el llanto, el reconocido actor de Televisa y presentador, Alexis Ayala acaba de brindarle una entrevista en exclusiva para Sale el Sol, en donde se despidió de su "hermano", el famoso productor de la empresa, Rodolfo de Anda, lleno de tristeza y dejando car un par de lágrimas, recordando lo importante que este siempre fue en su vida.

Como se recordara, el mes de abril comenzó con una trágica noticia para el mundo del espectáculo, pues después del luto por Ignacio López Tarso, Rebecca Jones y Chabelo en marzo, se informó que debido al cáncer que padecía de hace tiempo, el productor de novelas, cine y series, como El Pantera, lamentablemente había perdido la vida, vistiendo de luto a miles de sus seguidores, familiares y amigos más cercanos.

Uno de estos amigos fue el reconocido actor de novelas como Lo Qué La Vida Me Robó, el cual a través de sus redes sociales compartió una serie de imágenes a su lado y un emotivo mensaje el que expresa que: "Te voy a recordar siempre así en mi memoria, en mi alma y corazón. Eres porque nunca dejarás de ser, un caballero, un guerrero, un hombre leal y amoroso. De quien siempre aprendí y a quien siempre admiró y respeto. Te amo 'TAZ' como nos decíamos, como solo tú y yo sabíamos por qué".

Alexis Ayala se despide de Rodolfo de Anda. Instagram

Ahora, tras varios días del terrible deceso, el Ayala fue captado por las cámaras de Imagen TV mientras que estaba en la funeraria dándole el último adiós a su gran amigo a "mi hermano de otra madre", luciendo completamente devastado y sin poder contener las lágrimas al hablar de quien por 40 años había sido su compañero, expresando que para él aunque ya no estuviera en la tierra, seguiría siendo para él su amigo y alguien importante.

Ayala, que estaba acompañado de su prometida, Cinthia Aparicio, ante las cámaras luchó para no romper en llanto al expresar que enterarse de la perdida fue algo sumamente fuerte, afirmando que aún tenía muchos años por delante, que aún no podía creer lo que estaba pasando y que para él siempre iba a vivir, pues no iba a salir de su corazón jamás y mucho menos de su memoria, por lo que iba a continuar hablando de él en presente.

Finalmente, Ayala recordó que cuando él estuvo hospitalizado y De Anda lo visitó bromearon sobre la muerte, y este le dijo que deseaba que si se iba primero este honrara su memoria yendo a su funeral, despidiéndose y que saliendo de ahí se fuera a uno de sus lugares favoritos con la persona que lo estuviera acompañando en esos momentos, que se tomará uno o más mezcales y la pasara bien, feliz, disfrutando por él.

Fuente: Tribuna del Yaqui