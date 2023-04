"Es un estú....": Alfredo Adame destroza a galán de Televisa en 'VLA' y desconoce a su hijo por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido actor y polémico presentador, Alfredo Adame, se encuentra en medio del escándalo, pues en una reciente entrevista en exclusiva de Venga la Alegría, este no dudó en destrozar al galán de Televisa y conductor, Polo Morín, al cual tachó de ser "un estúpido", mientras que también desconoció a su propio hijo, Sebastián Adame, por negarse a este hecho.

Como se sabe, desde hace un par de semanas que se anunció que uno de los invitados a la próxima marcha de la comunidad LGBTQ+ en el mes de junio, sería el expresentador del programa Hoy, quien el año pasado también estuvo presente, por lo que varios de los miembros de esta comunidad se encuentran bastante molestos ante la participación anunciada de este, entre ellos su propio hijo que aseguró que era un falso aliado tachándolo de "homofóbico y transfóbico".

Otra de los miembros de dicha comunidad fue el actor de novelas como Mi Corazón Es Tuyo, el cual a través de sus redes sociales fue completamente transparente al señalar que para él era un verdadero error que Adame formara parte de la marcha, señalando que "este es el mismo señor que rechaza y niego a su propio hijo solo por ser parte de la comunidad. El mismo señor que promueve la violencia en todas sus expresiones…No nos representa, no es parte de la comunidad, no es aliado".

Alfredo Adame. Internet

Ahora, en medio de esta polémica, el polémico histrión acaba de brindar una entrevista al matutino de TV Azteca, en donde señaló que él no iba a faltar a la marcha, declarando que si él tenía la oportunidad se subiría al camión, siendo contundente al afirmar que a él lo volvieron a invitar "por el resultado del año pasado. No quiero pecar de vanidoso, pero fui uno de los mejores recibidos de toda la marcha y tampoco me voy a rajar".

Ante este hecho, el exparticipante de Soy Famosos, ¡Sácame de Aquí!, decidió darle una contundente respuesta a Morín ante su ataque, mencionando que para él no era más que un "estúpido que sale diciendo no los represento es uno que se llama Polo Morín", destacando que "es un pésimo actor que cree que por estar guapito ya la hizo", siendo muy claro al expresar que era alguien que lo tenía sin cuidado lo que diga sobre esto.

Finalmente, al hablar sobre su propio hijo, el actor de Televisa fue también despectivo y señaló que él no quería saber nada más de Sebastián que no era su hijo y jamás en la vida iban a volver a hablar, señalando que estaba ardido por haberle dejado de pagar la escuela y de dar dinero cuando supuestamente le robaron documentos importantes, señalando que tampoco le importaba lo que dijera de él.

Sebastián el hijo de esta señora Banquells diciendo qué decepción, es su ardor de que le deje de pagar su escuela y le deje de dar dinero después de que me di cuenta que me robaron mi pasaporte para que no me fuera a Estados Unidos. Entonces, lo que diga este tipo Sebastián Adame me tiene sin el más mínimo de los cuidados", expresó Adame.

Fuente: Tribuna del Yaqui