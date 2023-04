Filtran fuerte pleito entre dos famosas actrices en foro de Televisa; reportan que hasta hubo golpes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa de nueva cuenta se encuentra en shock debido a que resurgió el rumor de que dos famosas actrices de Televisa tuvieron un fuerte pleito en pleno foro de grabación. Algunos reportes señalan que incluso hubo golpes durante el tremendo encontronazo. Fue a través del Twitter oficial del Canal de Las Estrellas que se avisó de esta impactante noticia que tiene a todos con la boca abierta.

Sin embargo, es importante resaltar que no se trata de una pelea reciente y en realidad la pelea entre estrellas de la televisora de San Ángel ocurrió hace más de 20 años. Resulta que en el sitio web de Las Estrellas aprovecharon para recordar que mientras se grababa el melodrama Soñadoras dos de las protagonistas tuvieron una discusión que casi escaló hasta los golpes. ¿De quién están hablando? De Laisha Wilkins y Michelle Vieth.

Como se recordará, la novela que fue protagonizada por jóvenes como Angélica Vale, Laisha, Irán Castillo, Arath de la Torre, Eduardo Verástegui, Diego Schoening, Aracely Arámbula, Vieth, Jan y Kuno Becker está siendo retransmitida en Televisa luego de 24 años de su final y por ello se aprovechó para recordar la polémica más fuerte que se vivió cuando estaban en las grabaciones. Y es que dos de las protagonistas tuvieron una fuerte discusión que acaparó los titulares de todo el mundo del espectáculo.

Aunque en aquella época no había mucho acceso a cámaras fotografías y no existían los teléfonos inteligentes, reporteros de la revista TVyNovelas se enteraron del chisme y rápidamente buscaron a las señaladas para cuestionarles al respecto. Laisha rompió el silencio a los días de la pelea y aseguró que ella y la 'Pequeña Traviesa' ya habían hecho las pases: "No queríamos que se sintiera la mala vibra, porque es muy difícil y pesado trabajar así. Somos personas profesionales y educadas, y la novela está primero. Las cosas ya quedaron bien".

Asimismo la también conductora de 46 años negó de forma tajante que ella y Michelle hayan llegado hasta los golpes y explicó que probablemente la pelea se dio porque ambas tenían mucha tensión debido a la enorme carga de trabajo que implicaba estar en las grabaciones de Soñadoras: "Fue leve, pero se hizo más grande porque hubo gente que no supo manejarlo. Llevamos siete meses de trabajo, y bueno, explotas; esto pudo pasarle a cualquiera".

Por otro lado Vieth también habló de las polémicas que vivió mientras participaba en el melodrama de Emilio Larrosa y dijo que el cambio que tuvo tras dejar de ser la tímida 'Lucía' a una joven más atrevida le ocasionó problemas pero no especificó con quién: "Es que mientras era fea, no había problema. En el momento en el que me soltaron el pelo y me botaron el vestido y así, pues no todas, pero sí tuve ahí uno que otro problemita", dijo la famosa y Arath de la Torre lo confirmó.

