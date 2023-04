FOTO: Tras sufrir humillante agresión en Sonora, Karely Ruiz envía mensaje a gente que la critica

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El pasado sábado 19 de febrero, la modelo e influencer conocida por vender contenido para adultos en una popular aplicación, Karely Ruiz, visitó el estado de Sonora para ser la madrina del Carnaval de Guaymas 2023. No obstante, no todo fue gloria para la joven originaria de Monterrey, Nuevo León, pues presentes en el evento le lanzaron huevos. A más de un mes de este evento, la regiomontana envió un mensaje a sus 'haters', es decir, a toda la gente que la ha criticado por cómo luce y a lo que se dedica.

No es de extrañar que en un país como México, en el que la misoginia y el clasismo son el pan de cada día, personalidades como Karely Ruiz, que han encontrado formas de generar ingresos a través de su imagen y de sus redes sociales, sean duramente criticadas. En el caso de la joven de sólo 23 años, mucho se ha hablado de su cuerpo, el cual ha pasado por varias cirugías estéticas; claro, este tema no le molesta a la modelo regiomontana, pues incluso en varias entrevistas ha reconocido sus "arreglitos" y ha invitado a sus seguidores a que operen a sus esposas.

Karely Ruiz envía mensaje a sus 'haters'. Foto: Instagram

Ahora, en su última publicación en su cuenta oficial de Instagram, Karely envió un mensaje a sus 'haters' al mismo tiempo que presumió su nueva adquisición: una increíble camioneta Mercedes AMG G-63. En la instantánea, la madrina del Carnaval de Guaymas 2023 luce un ceñido minivestido azul que resalta su figura, mientras atrás de ella se ve el elegante vehículo de color blanco. La foto, la cual fue compartida hace un día, ya suma más de 600 mil "me gusta".

Mireeen, la que no es natural está soportando con un nuevo trokonnn. Saludos", escribió Karely Ruiz, como 'burla' a todos los que la critican por estar operada y no ser una 'mujer natural'.

Así fue la agresión de Karely Ruiz en el Carnaval de Guaymas 2023 en Sonora

El pasado 19 de febrero del 2023, en redes sociales comenzaron a circular los videos del momento exacto en el que Karely Ruiz fue agredida por sujetos no identificados: mientras la modelo baila con un impactante look rosa alguien le lanza nada más y nada menos que un huevo de gallina. Este choca contra el busto de la regiomontana y se rompe; no obstante, la víctima se limita a limpiar la mucosidad y seguir bailando. Luego, los presentes le siguen lanzado huevos, pero ella los esquiva y no para de sonreirle al público. ¡De no creerse!

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Fuente: Tribuna