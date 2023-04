Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 3 de abril 2023: Predicciones del día según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Oficialmente, ha iniciado el cuarto mes del año, y si bien es temporada de vacaciones por Semana Santa, los astros no dejan de trabajar. Para que sepas cuál será la fortuna de tu signo zodiacal en este primer lunes de abril, consulta los horóscopos de Mhoni Vidente, los cuales incluyen las predicciones de hoy, 3 de abril del 2023, en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de estos hechos!

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy lunes 3 de abril: Predicciones del día

Aries

Querido Aries, esta semana será de muchos cambios para ti, principalmente en temas de trabajo, ya que deberás ser muy sincero sobre lo que deseas para tu futuro. Cuida mucho tus palabras al momento de tener un arranque de enojo.

Tauro

Para los nacidos en el signo de Tauro, estos días serán de mucha calma, y será indispensable que descansen y guarden su energía, pues en la siguiente semana se presentarán cambios fuertes en lo que respecta a las relaciones.

Géminis

Quizá tengas muchas ganas de pelear con alguien del trabajo que no te cae bien, pero también tienes que ser más inteligente y optar por la paz, al menos en esta semana. Las verdaderas intenciones de la gente mala salen a la luz.

Cáncer

Los astros recomiendan a la gente nacida en el signo de Cáncer que busque unas vacaciones u otra forma de descansar en esta semana; tantos emociones en ellos requieren de una mejor gestión y relajación que solo encontrarán en soledad.

Leo

Leo, estás perdiendo mucho tiempo buscando a alguien que ni te hace caso ni es relevante para ti en temas de crecimiento. Mejor suelta y esa energía utilízala en tu imagen personal, la cual está algo descuidada.

Virgo

Pasarás por malos momentos con gente del trabajo, Virgo, y es posible que esta semana todo esté lleno de mucha tensión, pero debes ser más listo. No descuides tu salud bucal, es tu presentación al mundo.

Libra

De la vista nace el amor, y es algo que sabes muy bien, querido Libra, así que si alguien no te gusta desde la primera vez que lo ves, sabes que no es para ti. Suelta las expectativas de tu amor, eso es tóxico y solo te traerá mucho dolor.

Escorpio

Querido Escorpio, es hora de que pongas manos a la obra en ese proyecto que te tiene tan emocionado. El momento es ahora y lo sabes. En esta semana basta con una buena organización para que alcances tus metas. ¡No te detengas!

Sagitario

Quizá necesites agendar una cita en el médico, pues no te has hecho chequeos este año, y es clave para que todo lo de tu cuerpo funcione bien. Cuida más a tu familia, ellos siempre estarán para ti, en las buenas y en las malas.

Capricornio

Es clave que te enfoques en tu vida y no en lo que los demás hacen, querido Capricornio, pues eso solo te lastima. Las comparaciones no son buenas, ni fructíferas. Aprovecha este día y sal con amigos que hace tiempo no ves.

Acuario

Querido Acuario, viene una era de regresar al hogar, de reencontrarte con gente del pasado que te hizo muy feliz, pero que decidió salir de tu vida. No busques un nuevo encuentro, deja que todo fluya a tu favor.

Piscis

No hagas caso a la gente envidiosa que quiere copiar tu estilo, porque al final de cuentas las cosas no le saldrán tan bien como a ti. La autenticidad es algo que no puede falsificarse, y al final eso saldrá a la luz.

Fuente: Tribuna