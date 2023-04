Melissa Galindo revela que Kalimba la habría amenazado: "Mandaron a alguien a violentarme"

Ciudad de México.- El pasado 16 de marzo, la cantante Melissa Galindo estremeció a la industria de la música, después de revelar, a través de un video publicado en sus redes sociales, que había sido víctima de abuso sexual por parte del integrante de OV7, Kalimba. Los hechos habrían sucedido en el año 2020, cuando ella trabajaba para la disquera del intérprete de Shabadabada, por lo que llegó a pasar mucho tiempo con la celebridad, quien habría aprovechado un par de oportunidades para tocarla de manera lasciva.

Tras esta denuncia, Kalimba se manifestó en su cuenta oficial de Twitter, a través de un comunicado, donde expresó que tomaría medidas legales y demandaría a Galindo por difamación; posteriormente, Mariana Ochoa y otros OV7 externaron su apoyo hacia el famoso, afirmando que "no se vale" que manchen la imagen del cantautor de Estoy tocando fondo. Si bien, Melissa habría mantenido silencio ante la prensa, este lunes, 3 de abril el medio TV y Novelas publicó una entrevista en exclusiva hacia la estrella musical.

Kalimba habría enviado a personal de su disquera a acosar a Melissa Galindo

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Melissa declaró que esperaba que su denuncia ayudara a otras mujeres que han sido víctimas de abuso, para que ellas también pudiesen romper el silencio y se levantarán en contra de sus agresores. A su vez, el entrevistador cuestionó a Galindo si es que tenía miedo por el proceso legal que actualmente está enfrentando y es que, como algunos recordaran, la cantante también denunció a Kalimba el mencionado delito.

Por su parte, Galindo reveló que sí llegó a tener miedo, principalmente porque el famoso sabe dónde vive e incluso destapó que, en algún momento, envió a alguien de su disquera a violentarla; sin embargo, no mencionó si esto había ocurrido antes o después de que ella acusara al famoso de abuso: "La verdad es que mucho tiempo tuve miedo porque ellos sabían perfectamente dónde vivía, de hecho, en una ocasión llegaron sin invitación a mi casa, y ese era uno de mis miedos. Además mandaron a alguien de la empresa, de la disquera, a violentarme a mi departamento, a pararse a fuera 24 por siete para ver a qué hora salía, y mi edificio tuvo que pedir seguridad extra".

Melissa Galindo asegura que Kalimba habría abusado de más mujeres

Por otro lado, Melissa declaró que Kalimba la habría amenazado al revelar que procedería legalmente por difamación, incluso destapó que ella no era la única víctima, ya que había otras mujeres con quienes el cantante se habría propasado, por lo que su estrategia sería demandar a Galindo por difamación para evitar que alguien más alzara la voz: "Pienso que es violento querer silenciar a una víctima de abuso sexual con pruebas de: 'mira, pero eran felices' (...) Creo que es muy violento querer silenciarme de esa forma, y pienso que ese mensaje también fue muy claro para las (otras víctimas)".

Cuando yo subí mi video, otras personas me escribieron para decirme: 'yo también lo viví con esta persona', gente famosa, y claro, él dijo: 'No manches, se me viene la ola, '¿cómo paro esto?, Pues amenazando, que a la próxima que hable también la va a denunciar por daño moral' y las va a violentar de esa forma", sentenció la famosa