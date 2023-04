"No tengo qué comer": Alejandro Camacho se confiesa tras muerte de Rebecca Jones e impacta a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido primer actor Alejandro Camacho, quien tiene más de 35 años de experiencia en Televisa y que hace tiempo se unió a las filas de TV Azteca, sorprendió a todos sus seguidores y fans pues luego de la muerte de su exesposa Rebecca Jones hizo fuertes confesiones. El histrión mexicano fue sincero sobre cómo está tomando la partida de la madre de su único hijo Maximiliano y además admitió tener problemas económicos.

El también productor de televisión ha participado en los melodramas más importantes del Canal de Las Estrellas como El Ángel Caído, Cuna de lobos, Muchachitas, Amor Gitano, Para volver a amar, Abismo de pasión, Yo no creo en los hombres, entre otros, pero pese a toda su trayectoria artística, ahora reveló no tener una buena situación financiera y admitió que no puede dejar de trabajar porque se quedaría sin qué comer.

Yo soy una persona que si no trabaja, no tengo para comer, entonces tengo que trabajar y seguir adelante", comentó el actor al reaparecer ante la prensa a los pocos días de la partida de Rebecca.

El actor mexicano de 68 años explicó en una entrevista recogida por la revista TVyNovelas que aunque el fallecimiento de su exesposa ha sido sumamente doloroso, tiene que tener fuerzas para seguir trabajando: "A todos los que la amamos, la quisimos, nos dolió mucho, claro que me duele, pero tenemos que seguir adelante, por ella, porque era lo que quería, tanto para su hijo como para mí, sus hermanos, sus amigos", expresó.

Camacho, quien también formó parte de las filas del Ajusco y de Telemundo, además dijo que él ve la muerte desde otra perspectiva: "Yo pienso que la muerte de un ser querido sirve para crecer, sirve para tener una energía positiva y para salir adelante, la muerte es un pasito nada más". Y cuando los reporteros lo cuestionaron sobre si 'La Jones' había sido la mujer de su vida, él evitó el cuestionamiento y explicó:

El amor de mi vida es todos los días, ella fue una mujer muy importante, estuvimos casados por 25 años, pero nosotros nos divorciamos hace 11 años".

El intérprete de la obra de teatro La Virgen Loca, donde se vuelve mujer para interpretar a una anciana, también contó cómo la está pasando su hijo Maximiliano tras la partida de su madre: "Él es un adulto, ya no es un niño, él está triste, pero es un hombre muy fuerte, con mucha entereza, está siguiendo adelante, enfrentando la muerte de su mamá". Además Alejandro confirmó que su primogénito sí tuvo problemas con las adicciones pero resaltó que en este momento se encuentra bien y recuperándose:

Estaba en rehabilitación, pero ya eso pasó…Yo siento que todas las personas nos equivocamos, yo soy el primero, me he caído muchas veces, lo que pasa es que soy algo privado, pero también me equivoco, lo malo no está en caerse sino en no levantarse. Me reconforta que él lo esté haciendo bien", expresó.

