Ciudad de México.- Tal parece que dentro de TV Azteca las cosas no se mantienen en total calma y nuevamente habría unas fuertes tensiones creciendo dentro de esta, debido a que dicen que la reconocida y famosa presentadora, Cynthia Rodríguez, aparentemente después de dejar Venga la Alegría no estaría dispuesta a tolerar "malas vibras" de su excompañera, Laura G, y por este hecho es que habrían tenido una fuerte pelea.

Como se sabe, hace un par de días que el mundo entero del espectáculo estalló en felicidad dado a que después de una larga espera, finalmente el guapo investigador de ¿Quién es la Máscara? y la famosa actriz de Cuidando a Nina, dieron la noticia de que estaban esperando a su primer bebé, con el mensaje: "La Luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición mas grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León".

Ante este hecho en redes sociales sus millones de seguidores comenzaron a llenar de mensajes en apoyo a la feliz pareja, deseándole tanto al intérprete de Recuérdame y a la famosa conductora que tuvieran una feliz vida al lado de su pequeño bebé, León Rivera Rodríguez, señalando que esperaban que todo en su vida se llenara de bendiciones y de mucho amor que lo merecían completamente.

Cynthia presume su embarazo. Instagram

Pero ahora, según recientes informes del afamado el carnal de YouTube de Chacaleo, la expresentasora de Sábadozo en cuanto se enteró de la feliz noticia corrió a felicitarlos por mensaje privado y los felicitaría de todo corazón y amor que disfrutarán de la nueva etapa, una a la que se habría lanzado como tributo para ser la madrina del bebé aun no nacido, hecho que sería lo que elevó las tensiones entre las celebridades.

Aparentemente, la exintegrante de La Academia en cuanto escuchó la petición habría dado un no sin dudarlo y supuestamente el motivo sería que no estarían de acuerdo con ciertos temas, pero de una forma aparentemente sutil, dejanddandoleo aparentemente en claro que no lo quería cerca de él dandole largas al asunto y ahora ya presumiría a las aparentes madrina del pequeño, entre la que se encontraría Kristal Silva.

Cabe mencionar que hasta el momento dic, para evitar dexirldmsmza información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguna de las tan afamadas presentadoras de la empresa televisiva de Ricardo Salinas Pliego, no se peleahan pronunciado respecto a esta presunta pelea entre ambas por el apadrinamiento del bebé de Rodríguez, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo.

Fuente: Tribuna del Yaqui