Tras 30 años al aire, reconocido actor de novelas se despide de Televisa con emotivo mensaje

Ciudad de México.- Después de estar poco más de 30 años al aire, el reconocido actor de novelas y polémico presentador, Roberto Palazuelos, recientemente acaba de emplear sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje con el cual este se despide de Televisa y las "maravillosas" personas que ha conocido en su tiempo con un importante proyecto, sorprendiendo a su vez a sus millones de seguidores.

Como se sabe, desde hace varios años que Palazuelos es uno de los talentos más reconocidos dentro de la empresa San Ángel, en la cual comenzó su carrera dentro de la televisión en el año de 1986 en el melodrama Marionetas, destacando por su gran talento y su galanura, que lo llevó a formar parte de otros importantes proyectos, como Dos Mujeres, Un Camino, Apuesta por un Amor, Hasta el Fin del Mundo y Perdiendo el Juicio, donde mostró su lado cómico.

Pero, desde hace un par de meses que se ha enfocado en su carrera como conductor, pues viajó a Argentina para serlo dentro del nuevo reality show de la mencionada televisora, El Hotel VIP, en el cual varias celebridades se han reunido dentro de un hotel en el que deben de cumplir varias misiones y retos, de los cuales si ganaban disfrutaban comodidades de huéspedes, mientras que si perdían debían actual como empleados.

Roberto Palazuelos. Internet

Y ahora, a varios meses de estar en sus grabaciones, este a través de su cuenta de Instagram compartió un breve mensaje de despedida, que conmovió a sus millones de seguidores, dado a que este expresó que estaba feliz de haber podido realizar uno de los proyectos más interesantes de su carrera, agradeciendo el poder haber tenido la oportunidad de estar dentro de este y ser testigo del talento y profesionalismo de muchos.

Ante este hecho, agregó que era precisamente estas cualidades entre muchas otras la que lo hacían tomarle mucho apreció a más de uno de los que formaron parte del proyecto, como Martha Figueroa, y ahora sentía una mezcla de emociones al haber terminado con este proyecto y tener que decirles adiós a todos y cada uno de ellos, por lo que agradecía simplemente el tiempo que pasaron, a Argentina por su recibimiento y que "Dios los bendiga a todos".

Cabe mencionar que este mensaje solamente lo despide de forma momentánea, pues el actor en más de una ocasión ha señalado que no va a retirarse de la televisión y simplemente se cotiza un poco mejor a como lo hacía antes, dado a que ya tiene una sólida carrera en el medio del espectáculo y no iba a aceptar estar en cualquier proyecto si es que no había un buen trato de por medio.

Roberto deja El Hotel VIP. Twitter

Fuente: Tribuna del Yaqui