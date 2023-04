Tras más de 20 años en TV Azteca, querida conductora abandona 'VLA' y ella la reemplaza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 20 años formando parte de uno de los talentos más queridos dentro de TV Azteca, la famosa y muy reconocida presentadora, Anette Cuburu, recientemente llamó la atención del público al abandonar Venga la Alegría, motivo por el cual la producción de dicha emisión matutina tomó la decisión de reemplazarla con una querida conductora de la televisora antes mencionada.

Cómo se sabe, desde hace poco más de dos décadas que Cuburu ha trabajo en la empresa del Ajusco, formando parte de gran exitosos programas como su conductora, siendo Con Sello de Mujer, Al Extremo y Venga la Alegría, los más destacados, y que aparentemente han hecho muy feliz a la presentadora, pues esta afirma que estar bajo el liderazgo de sus productores y ejecutivos ha sido una de sus mejores experiencias de su vida y que siempre estaría agradecida por la oportunidad.

Pero desde hace un par de meses que se comenzó a especular el hecho de que ella sería una de las celebridades que estarían dentro de la lista de cambios de la televisora del Ajusco, pues desde la llegada de la famosa productora, Maru Silva, al matutino de la empresa, se ha comenzado a afirmar que va a despedir a varios de los presentadores actuales y les buscará un reemplazo, mismos que han tomado solidez ante la salida inesperada de varios, como Horacio Villalobos.

Y ahora, en medio de estos insistentes rumores, la famosa presentadora llamó la atención ante el hecho de estar presente la mañana de este lunes 3 de abril dentro de la emisión antes mencionada, lo que despertó las sospechas de que podría estar comenzando lo que tanto se ha dicho en los últimos cuatro meses, especialmente porque el resto del elenco presente, como Kristal Silva, no hicieron mención al respecto de la ausencia.

Pero eso no fue todo, pues además de no estar presente, en su lugar estuvo presente la famosa y muy querida presentadora, Tabata Jalil, que al igual que Cuburu, tiene varias décadas formando parte de la empresa y más de 10 años dentro de Venga la Alegría, aunque no suele formar parte del elenco de bienvenida a este, así que el público no pudo notar estos cambios y reaccionar de diferentes formas.

Cabe mencionar que pese a los rumores y del que en el programa no se dijo nada, la misma presentadora empleó su cuenta de Instagram para revelar que actualmente solamente se encuentra de vacaciones con su hija, compartiendo una foto en la que aparece abrazada a ella en las calles de Florencia, Italia, señalando que "Cada minuto a tu lado es genial y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo, cada momento lo haces especial".

