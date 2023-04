Tras su separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín 'huyen' de México; los captan así en lejano país

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El pasado 22 de febrero, Andrea Legarreta y Erik Rubín lograron estremecer a todo Televisa, después de confirmar que tras 22 años de matrimonio habían decidido separarse. Si bien, la pareja hizo especial énfasis en que todo lo hacían con base en el gran amor que sienten el uno por el otro, ambos congeniaron en el hecho de que lo mejor era seguir por caminos separados, aunque sin llegar al divorcio.

Luego de que la noticia salió a la luz, Andrea dio la cara en el programa Hoy, donde dio más detalles sobre su ruptura y aclaró que esto no se debía por ninguna infidelidad e hizo hincapié en que posiblemente podrían regresar más adelante, aunque en realidad nada estaba dicho. Como ya es costumbre en la farándula, muchas personas teorizaron que, en realidad, no quedaron en buenos términos y se creyó que todo había ocurrido por una presunta infidelidad del exTimbiriche con Apio Quijano, incluso se llegó a decir que Rubín era bisexual u homosexual.

Contrario a ello, la pareja se ha dejado ver unida en diversas ocasiones, ya sea en el propio programa de Hoy, cuando Erik acudió a una entrevista que la propia Legarreta le hizo o cuando fue el cumpleaños del papá del cantante de Tú y yo somos uno mismo, momento en el que se les vio compartir un gran rato en familia, junto a sus hijas, lo que refuerza sus declaraciones de que, en realidad, todo está bien entre ellos.

Recientemente, Andrea Legarreta y Erik Rubín volvieron a dejar a sus seguidores con la boca abierta, debido a que la pareja aprovechó las festividades de Semana Santa para darse una rica escapada a Londres, Inglaterra, un destino ideal para huir de la terrible ola de calor que en este momento está abrumando a la Ciudad de México. Por su parte, la estrella del matutino de Televisa no dejó de compartir algunos bellos momentos en familia en sus historias de Instagram.

Andrea Legarreta y Erik Rubín cantando 'El Chucky Lozano'

Créditos: Instagram @andrealegarreta

En un clip se puede ver a Erik Rubín parado frente a sus hijas en una de las esquinas de una calle de Londres, mientras que en otro corto se aprecia a Rubín cantando con Andrea una conocida canción de rock, aunque a su manera, ya que, la famosa cambió las estrofas originales por "El Chucky Lozano", mientras se dirigía hacía donde estaba su ahora expareja para cantar en conjunto, lo que dejó en claro que nunca que ambos continúan siendo amigos.

Cabe mencionar que hace unas semanas, Erik Rubín dio una entrevista para El Universal donde aclaró que, pese a que ya se encuentra separado de Andrea Legarreta, la audiencia los continuaría viendo unidos como una familia, promesa que ambos parecen estar dispuestos a cumplir, sin importar la ola de chismes que puedan atravesarse en el camino, lo que ha despertado la admiración de sus fans por el grado de madurez con el que están manejando todo.

Erik Rubín frente a Mía y Nina Rubín

Créditos: Instagram @andrealegarreta

