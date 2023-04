Tras veto de TV Azteca y llegar a Televisa, conductora deja 'Hoy' y se va de México por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sido vetada de TV Azteca por enemistades poderosas dentro, y haber llegado a Televisa, la reconocida y muy querida presentadora, Martha Figueroa, recientemente sorprendió al dejar el programa Hoy de nueva cuenta, además de irse de México hacía Argentina, por un muy importante motivo que ya tiene expectante a varios de sus millones de espectadores.

Como se sabe, Figueroa antes de estar en la empresa televisora de San Ángel, formó parte del Ajusco y en 1996 era presentadora de Ventaneando junto a Daniel Bisogno y Pedro Sola, sin embargo, pocos años después, salió del programa y acusó a Pati Chapoy de vetarla de esta y varias empresas, señalando que se encargó personalmente de bloquearle todas las oportunidades laborales que ella buscaba.

Según lo narrado por la propia Martha en una entrevista, ella no lograba conseguir trabajo porque Pati se encargó de pedir que no le fuera contratada y cuando llegaba a tener una oportunidad, al poco tiempo se la quitaban debido a que ella les llamaba y les decía que la corrieran, hasta que en los 2010's la famosa periodista se instaló en la empresa San Ángel, en programas como Con Permiso y como presentadora del ¿De Qué Me Hablas? de su matutino, junto a Andrea Escalona.

Pati Chapoy. Internet

Pero, desde hace un par de meses que esta anunció que iba a dejarlos además del país, pero no de forma permanente, sino que lo hacía para pasar una temporada en Argentina como participante dentro del nuevo reality show de la mencionada televisora, El Hotel VIP, en el cual varias celebridades deben cumplir varias misiones y retos, de los cuales si ganaban disfrutaban comodidades de huéspedes, mientras que si perdían debían actual como empleados.

Y aunque hace una semana que esta anunció su regreso y hasta apareció ante las cámaras de la emisión matutina producida por Andrea Rodríguez, ahora de nueva cuenta se informó que ella va a abandonar nuevamente este programa y la República Mexicana para volver a Argentina, pues ya se están grabando las últimas escenas del reality show próximo a estrenarse y ella junto a otros expulsados volverían para formar parte de este.

Según la cuenta de Twitter especializada en espectáculos, La Comadrita, pronto veremos en redes sociales a varios artistas que fueron a la televisora, filtrando nombre de los finalistas, como Vielka Valenzuela, Tefi Valenzuela, Silverio Rocchi y otros más, mientras que señaló que Figueroa, El Burro Van Rankin, Natalia Subtil, Christian Estrada y más desde hace tiempo que no están en competencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui