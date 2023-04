Exhiben a Ginny Hoffman con comportamiento anormal tras la última audiencia contra Héctor Parra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como algunos recordarán, Alexa Parra denunció a su padre por el delito de abuso sexual y corrupción de menores, alegando que él la agredió desde que tenía 6 años hasta los 14 años. Dicha demanda se presentó en junio del 2021 y desde entonces Héctor Parra se encuentra detenido en el reclusorio oriente de la Ciudad de México, en espera de una resolución judicial, la cual iba a ocurrir la semana pasada, pero esto no sucedió así, dado a que la defensa del histrión solicitó una prórroga que fue concedida, por lo que el juicio se retrasó hasta el próximo 10 de mayo.

El histrión ha negado las acusaciones y ha señalado que se trata de una venganza de su exesposa Ginny Hoffman, madre de Alexa, con quien tuvo un, por decirlo menos, divorcio conflictivo. Por otro lado, el caso ha puesto en contra a las dos hijas de Héctor: Alexa y Daniela. Mientras que Alexa sostiene que su padre la abusó y que tiene pruebas para demostrarlo, Daniela defiende a su padre y asegura que él es inocente y que Alexa está siendo manipulada por su madre.

Ginny Hoffman es cuestionada por internautas

Sin embargo, Daniela y Héctor no son los únicos que ponen en tela de juicio a Ginny Hoffman, dado a que, por alguna razón, el resto de la gente no confía en las declaraciones de la media hermana de Yosstop, ¿el motivo? Si bien, esto no se puede aclarar del todo, parece que gran parte de los internautas han acusado a la también actriz de mantener una postura falsa durante todo el juicio y es que, si bien, hay quienes no dudan de los dicho por Alexa, la historia con Ginny es completamente diferente.

Este nivel de desconfianza hacia Hoffman se incrementó recientemente, cuando la mujer dio una declaración durante la última audiencia del juicio de Héctor Parra, donde declaró su completo apoyo a su hija, asimismo destacó que seguirá apoyándola frente a todo lo que ocurra: "Tengo toda la fe por mi hija, es una niña sumamente noble, es una niña buena, que jamás en su vida permitiría una cosa así con su papá sino fuera verdad lo que ella vivió", señaló.

Dichas declaraciones provocaron que más de una persona dudara de la devoción que Hoffman siente hacia su hija, hecho que fue captado por la experta en lenguaje corporal y grafóloga, Maryfer Centeno, quien hace poco publicó un video en su cuenta de YouTube donde analizó el por qué las personas no confían del todo en las declaraciones de Ginny y todo recaería directamente en sus expresiones.

Mira cómo abre los ojos, los labios, es una expresión de contención de sarcasmo e ironía. Abre muchos los ojos, parece que está contando un recuerdo alegre, ahora cómo enseña los dientes mostrando coraje, es un mecanismo de defensa. Esto no es una expresión de lástima, es una expresión de coraje. El párpado superior, inferior y superior hacia abajo, esto corresponde a enojo. Se le hacen arrugas alrededor de los ojos, lo cual refleja enojo

Maryfer destacó que el verdadero motivo por el que la gente duda de Ginny Hoffman es porque sus gestos no son congruentes con sus palabras, resaltando que tienen un comportamiento anormal y desafiante. También analizó la sonrisa que la mujer lanza, la cual tachó de fingida: "Es una conducta atípica, porque en algún momento hasta parece que se va a carcajear". La grafóloga concluyó su testimonio resaltando que la media hermana de Yosstop se sentiría satisfecha, por alguna razón que no se explica.

