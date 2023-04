Ludwika Paleta rompe el silencio y destapa desgarradora confesión de sus años de juventud

Ciudad de México.- Ludwika Paleta es una de las actrices más reconocidas y queridas de la televisión en México. Su trayectoria artística comenzó desde que era una niña, cuando protagonizó la exitosa telenovela Carrusel, en 1989. Desde entonces, ha participado en decenas de producciones, entre melodramas, películas y series, tanto en México como en otros países, demostrando su talento y versatilidad.

Como algunos recordarán, Ludwika nació en Polonia, pero más tarde se mudó a la República Mexicana con su familia cuando tenía tres años. Su padre era un violinista famoso y su madre una pintora. Desde pequeña mostró interés por el arte y la actuación. A los 10 años, hizo el casting para Carrusel y obtuvo el papel de 'María Joaquina Villaseñor', la niña rica y presumida que se enamora de 'Cirilo', el niño pobre y afromexicano. La telenovela fue un éxito rotundo y catapultó la carrera de Paleta, quien rápidamente se convirtió en una estrella infantil.

Ludwika Paleta inició su carrera desde que era muy joven

Después de Carrusel, Ludwika siguió trabajando en otras telenovelas infantiles y juveniles, como Alcanzar una estrella II, El abuelo y yo, María la del barrio y Huracán. También hizo cine y teatro, y se graduó de la carrera de Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana. A los 18 años, se casó con el actor Plutarco Haza, con quien tuvo a su primer hijo, Nicolás, en 1999, lo que la convirtió en una madre joven.

Si bien, Ludwika llegó a ser considerada como una de las actrices de Televisa más guapas, la realidad es que, parece ser, que ella misma se presionaba a sí misma para lucir y actuar de tal o cual manera, hecho que dejó entrever en su publicación más reciente de su cuenta de Instagram, donde compartió algunas fotografías de su infancia con el motivo de la conmemoración del Día del Niño, fecha que se celebra este domingo, 30 de abril.

Ludwika Paleta ha aparecido en más de 20 producciones

Paleta hizo mención a que, si tuviera a su versión infantil de frente, aprovecharía para decirle muchas cosas; sin embargo, la más importante está relacionada únicamente a su aspecto corporal y a su comportamiento. Y es que, como se mencionó anteriormente, parece ser que en su época juvenil, la estrella de televisión habría creído que debía verse y comportarse de alguna manera en específico para que la gente a su alrededor la quisiera.

Le diría tantas cosas a esa niña si la tuviera frente a mí…. pero lo más importante : me hubiera gustado que entendiera que a la gente que realmente la ama no le importa cómo se vea ni lo que haga. Que la aman por ser ella y ser única. Que no necesita verse , ni actuar de ninguna manera para obtener ese amor