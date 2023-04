Luto en Televisa: Tras fracaso en TV Azteca, actriz de novelas sufre trágica muerte y llora en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien en 2021 probó suerte en TV Azteca y resultó un fracaso, dejó estremecido a todo su público de Televisa debido a que hace algunas horas rompió en llanto en pleno programa en vivo mientras contaba que se encuentra pasando por un duro luto. Se trata de la talentosa Mariana Botas, quien platicó en la reciente transmisión de Envinadas sobre la partida de su mejor amiga.

La oriunda de la CDMX realizó su debut en la empresa de San Ángel con la telenovela Una luz en el camino (1998) y luego estuvo en proyectos como Mujer, casos de la vida real, La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y hasta fue conductora infantil del matutino Hoy en el año 2003. También estuvo en melodramas Cuento de Navidad, Serafín, Atrévete a olvidarme, Al diablo con los guapos y Esperanza del corazón.

Durante el reciente capítulo de Envinadas, Mariana declaró que le dedicaría el programa a un ser muy especial que había dejado este mundo en días pasados y no pudo contener las lágrimas al platicar sobre el doloroso momento que atraviesa: "No me gusta decir que murió porque trascendió y siempre está aquí, es algo de lo que me cuesta mucho trabajo hablar". La actriz platicó que ha sido muy difícil dejar ir a Bimba, su perrita que la acompañó durante 11 años.

Mariana Botas rompió en llanto al recordar a su perrita

La intérprete de 33 años, quien aseguró haber sido humillada en el Ajusco mientras concursaba en el reality Todos a bailar, confesó ahogada en llanto que su mascota padecía artritis, por lo que en sus últimos días de vida ya ni siquiera podía salir a caminar, y explicó que significó tanto para ella: "Bimba significa muchas cosas en mi vida, me hace mucha falta, ella me dio tanto", expresó con lágrimas en los ojos.

Junto a sus compañeras Daniela Luján y Jessica Segura, Botas recordó que incluso Bimba le salvó la vida en sus momentos más oscuros y admitió que su miedo más grande en esta vida era perderla a ella: "Estuvo conmigo en etapas, que, si no hubiera sido por ella, estoy segura que no estaría aquí. Me dio la fuerza en la vida, hace no mucho le decía a mi mamá que tenía mucho miedo de que este día llegara, porque sentía que si Bimba moría sentía que me iba morir".

Finalmente Mariana contó que Bimba partió de este mundo luego de fracturarse y ser diagnosticada con osteosarcoma, una enfermedad que no le daba nada de pronósticos de vida: "Le dije 'gracias nena, te amo con toda mi alma, voy a estar bien, vete tranquila, le dije no sé si me escuchas'", platicó y confesó que luego de darle el último adiós, la perrita parecía entender sus palabras:

Veía su mirada pérdida y les juro por Dios, que se incorporó y me vio fijamente a los ojos y fue como claro que te escucho", admitió ahogada en lágrimas.

