Qué susto: Actriz de Televisa se pone grave en vivo de Telemundo y es hospitalizada de emergencia

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida actriz de Televisa y polémica presentadora, Aylín Mujica, en pleno programa en vivo dentro de Telemundo causó un muy terrible susto a sus miles de espectadores y a los presentes, debido a que se puso grave en este y por dicho motivo tuvo que ser hospitalizada de emergencia y hasta el momento esto es todo lo que se sabe sobre su estado de salud.

Mujica en las últimas semanas se ha mostrado frecuentemente ante las cámaras de la mencionada empresa, pues tras su salida de La Casa de los Famosos, la reconocida presentadora ha dado una gira por todos los programas de dicha empresa, además de formar parte de todas las galas que hubo tras este hecho, hablando de sus experiencias al interior y por supuesto sobre lo que pasaba entre los que están en ella.

Uno de los programas en los cuales estuvo presente, fue el de La Mesa Caliente, en el cual mientras que estaba hablando de los temas más recientes sobre el mundo del espectáculo, como peleas, separaciones y más, esta comenzó a sentirse muy mal y un profundo y fuerte dolor que en vez de bajar fue aumentando cada vez más, por lo que no pudo soportarlo y se hizo muy evidente, así que del programa tuvo que ser trasladada desde los estudios de Telemundo al Baptist Hospital en Miami.

Una vez que estuvo en el centro médico antes mencionado, la reconocida actriz y presentadora decidió compartir un mensaje corto en su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus miles de seguidores que se preocuparon por ella tras su crisis de salud, en el cual mencionó que estaba en medio de pruebas médicas para determinar que es lo que estaba ocasionando esos fuertes dolores que parecía que no cesaría.

Ayer la pasé muy mal tuvieron que llamar al rescue porque estaba temblando... Cuando estaba haciendo La mesa caliente me dio una cosa rara porque no me sentía bien", explicó.