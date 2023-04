Shock en Televisa: Maribel Guardia hace fuerte confesión sobre su nuera tras muerte de Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida actriz, Maribel Guardia, recientemente hizo unas declaraciones que dejó en completo shock a Televisa y sus millones de seguidores, debido a que hace poco es que hizo una fuerte confesión sobre su nuera, Imelda Garza Tuñón, y su nieto, José Julián Figueroa, después de la muerte de su único hijo, Julián Figueroa, hace casi un mes.

Como se recordará, hace tres semanas exactamente que se confirmó el lamentable fallecimiento del joven actor de Mi Camino Es Amarte, el cual contaba con tan solo 27 años de edad, debido a un infarto agudo al miocardio, dejando completamente devastados a sus amigos y familiares que honraron su memoria compartiendo sus mejores fotos al lado de este, un tierno mensaje y un recuerdo con ellos.

Ante este hecho, como suele suceder, la familia ha estado en el centro del ojo público por parte de la prensa y el público, que aún sigue enviando mensaje de fuerza a la reconocida actriz de Corona de Lágrimas, a la viuda de este y a su único hijo de cinco años, de quienes también se han realizado varias especulaciones sobre si se irán del hogar que compartían con ella y el hoy difunto cantante.

Maribel y su familia. Internet

Por este hecho, en entrevista Guardia fue muy contundente al afirmar que ella adora a su nuera y la va a cuidar "porque es una niña que mientras esté en mi tutela, la voy a cuidar y la voy a amar; me preocupo cuando come que coma bien, porque luego no come bien y yo: 'Tienes que comer' y me siento con ella a que coma, la quiero mucho y le pido a Dios para que dirija sus pasos", señalando que la va a apoyar en todo lo que decida.

De igual forma, la actriz de Lagunilla Mi Barrio se mostró muy consiente que cuando su nuera esté lista y sane un poco el profundo dolor ella "en algún momento, mi preciosa Imelda, yo sé que va a tener que rehacer su vida, es una niña muy guapa, muy joven, y sé también que mi nieto -que no quisiera desprenderme de él- en algún momento voy a tener que hacerlo, y le pido a Dios que me dé el valor para entender todas esas fases que una tiene que entender".

Finalmente, demostrando esa gran fortaleza que ha demostrado tener desde el momento en que anunció que lamentablemente había perdido a su único hijo al lado de Joan Sebastian, expresó que ella entendía la voluntad de Dios y le iba a pedir cada día de su vida por seguir así, fuerte y entendiendo que todo tenía un motivo y una razón de ser.

Maribel con su familia en Navidad. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui