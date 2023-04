Andrés García: Este fue el último deseo que el actor de Televisa tuvo antes de morir en cama

Comparta este artículo

Acapulco, Guerrero.- Tras una larga lucha contra la cirrosis que padecía por una vida llena de excesos, el exgalán del cine mexicano, Andrés García, murió este martes 4 de abril a los 81 años de edad, en Acapulco, Guerrero. En el último mes, el actor mantuvo a sus fans a la expectativa, ya que se reveló que cada día su estado de salud se complicaba. Aun con ello, su familia se mantenía optimista sobre la recuperación del famoso.

Hace solo unos meses su esposa, Margarita Portillo, informó que había tenido una sobredosis de cocaína, lo que lo había llevado al hospital. Margarita contó al programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante que el pasado 24 de marzo, un médico fue a revisar a Andrés García, lo encontró bien y le ajustó algunos medicamentos; "lo más importante es que se encuentra desintoxicado, por lo que está lúcido", detalló.

Portillo expresó que aunque el artista estaba estable, aunque había perdido mucho peso y sus movimientos eran limitados, ya que no podía caminar bien y lo hacía con ayuda de una silla de ruedas. La esposa del famosos, que lo acompañó y cuidó en Acapulco, reconoció que Andrés nunca se cuidó y que fue decisión de él llevar una vida de excesos, y ahora, es complicado cuidarlo en gran parte por su carácter del actor que recientemente tuvo diferencias con su hijo Leonardo.

Sin embargo, tras una reflexión, y a pesar de las acusaciones que los hijos de García hicieron en su contra, Margarita aseguró que contactaría a los hijos del actor dominicano para que fueran a verlo, pues era un deseo que Andrés tenía: "Precisamente el día de ayer le pregunté, porque a Andrés nunca le han gustado las sorpresas, entonces no quería hacer venir a nadie y que me dijera: '¿qué hace ese cabrón aquí?'; entonces ya me dijo que sí los aceptaría (a sus hijos)", reveló.

De acuerdo con una llamada que Gustavo Adolfo Infante le hizo a Leonardo García, este estaba dispuesto a ir a ver su papá, pues dijo, lo extraña mucho. Lamentablemente, sus últimos días los pasó lejos de sus tres hijos, Andrés jr., Leonardo y Andrea; con quienes no llevaba una buena relación a pesar del gran amor que les tenía.

Los problemas entre la familia García se hicieron mucho más grandes en los últimos meses, luego de que fuera diagnosticado con cirrosis y la dura crisis que tuvo, según contó la señora Portillo, por su recaída en el mundo del alcohol y las drogas. La esposa de García aseguró que éste no recibió apoyo por parte de sus hijos y más tarde el artista confirmó que ya no eran tan cercanos.

Los tres hijos, Leonardo, Andrea y Andrés jr.

"En tantos años de parranda no aparece, y de repente aparece y me dice '¿qué onda, papá?' voy a verte, viene se queda 4 horas aquí y después se va se vuelve a desaparecer otro año, eso no es visitar a tu papá", dijo Andrés, refiriéndose a la actitud de su hijo Leonardo y agregó "De Andrea no quiero saber nada", en entrevista para Telemundo; incluso llegó a desconocerla públicamente.

Fuente: Tribuna