Divorciado: Tras destruir a Legarreta, desprecian a actor de Televisa y lo dejan fuera de proyecto

Ciudad de México.- ¡Despedido! Dejan fuera de importante evento a polémico actor y conductor, quien arremetió contra varios famosos como la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta, a quien acusó de serle infiel a su esposo Erik Rubín y la llamó "un cáncer" luego de anunciar su separación. Se trata del controversial Alfredo Adame, quien fue uno de los galanes más famosos de la televisión pero su carrera se vio negativamente afectada por sus escándalos personales.

En su tiempo de mayor fama, el actor protagonizó telenovelas de Televisa como Yo no creo en los hombres, Retrato de familia y Más allá del puente, sin embargo, luego de su divorcio de Mary Paz Banquells le declaró la guerra a varios famosos, entre ellos a Gustavo Adolfo infante, Carlos Trejo, Rey Grupero y Legarreta. A esta última la acusó de vetarlo de Televisa, de despedir gente y de presuntamente serle infiel a su esposo Erik con un alto ejecutivo, lo que ella negó tajantemente.

Tras casi quedar desfigurado por haberse involucrado en una pelea afuera de su casa, causó revuelo que se difundiera la noticia de que participaría en la marcha del orgullo LGBT en la Ciudad de México el próximo 24 de junio, pues miembros de la comunidad, entre ellos el actor Polo Morín y su propio hijo Sebastián Adame, señalaron que el actor ha hecho comentarios homofóbicos, transfóbicos y agresivos contra otros, por lo que no era digno de participar.

Fue 'Gay Pride CDMX' quien durante una conferencia de prensa manifestó que Alfredo Adame estaría presente en uno de los carros alegóricos, hecho que provocó que varios miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ se mostraran en desacuerdo con la participación del artista de 64 años. Y ante las críticas recibidas, el comité lanzó un comunicado en el cual informó que el actor ya no formará parte de la marcha.

Por otro lado, Angelo Diep, organizador de la marcha LGBT en la CDMX, aclaró su postura durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante: "Yo escucho a mi comunidad, siempre, y lo que ellos quieren, yo no soy quien para coronar ni abanderar a nadie, puesto que definitivamente en ningún momento se mencionó que Alfredo iba a ser un rey, o que iba a ser el abanderado, yo no puedo prohibir la entrada a nadie que quiera marchar y que quiera participar".

"Nosotros trabajamos con agencias, y este tipo de agencias nos mandan, yo convoque a 30 artistas para la conferencia de prensa, y nos ayudan a visibilizar nuestro mensaje", explicó al respecto. De la misma manera, confesó que su intención era que padre e hijo se encontraran durante la conferencia de prensa para que el actor le dedicara unas palabras: "Yo también había invitado a Sebastián, Sebastián no pudo llegar ese día, me queda claro que el papá y el hijo no están en una plena tranquilidad".

Finalmente, Diep envió un contundente mensaje a su comunidad, pidiendo disculpas por lo que sucedió. "Pueden dormir y estar tranquilos, porque pues por lo pronto en el Gay Pride nosotros nos disculpamos con todas, todes, y todos, de que Alfredo haya estado ahí (...) y no va a pasar nada más", declaró.

