"Eres una ignorante": Famoso exconductor de 'Hoy' humilla a Belinda y le pide tome clases por esto

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido expresentador del programa Hoy y polémico escritor, Álex Kaffie, recientemente no tuvo miramientos ni remordimientos al momento de decirle "eres una ignorante" a la famosa actriz y querida cantante del pop, Belinda, por lo que en su más reciente publicación la humilló y también le pidió que tome clases de ortografía por este importante motivo que sorprendió a todos.

Hace poco más de una semana que la intérprete de Luz Sin Gravedad recibió tremendo susto en pleno concierto en el Palenque de la Feria de Irapuato, donde miles de ciudadanos se dieron cita para verla, pues uno de estos quiso cumplir su sueño de poder recibir un abrazo de su ídolo y se logró escapar de la seguridad para subirse al escenario, en donde sin pensarlo se lanzó contra la cantante y por poco la hace caer al suelo, además de que la apretaba con fuerza mientras trataban de separarlos.

Ante este hecho, la reconocida exactriz de Televisa compartió un mensaje en sus redes sociales, en donde mencionó que se había llevado tremendo susto, pues no se esperaba y jamás vio venir al fan, pensando que estaba siendo atacada, motivo por lo que el impacto "casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda", aclarando que era un dolor tolerable, pero bastante fuerte y le causaba molestias.

Tras esto, el mencionado tema dio mucho de que hablar varios días después, dado a que además de que se peleó con un fan que la criticó por este mensaje, en TV Azteca y otras televisoras no paraban de cuestionarle al respecto, pero ella decidió dejar de responder los cuestionamientos referente al tema, señalando que ya había dicho todo lo que tenía, destacando una vez más que ella estaba muy agradecida con todos sus seguidores y fans que se daban el tiempo de seguir su carreta.

Pero pese a que ella lo dejó de lado, ahora el reconocido presentador de Sale el Sol y columnista del Heraldo de México, Álex Kaffie, acaba de retomar la situación para darle una severa reprimenda a la cantante, en la que la humilló sin piedad, dado a que mencionó que era una "ignorante", compartiendo su mensaje con los errores ortográficos que tuvo, pidiendo que el dinero que gasta en sus padres mejor lo use para pagarse clases de esto.

Belinda: Deberías pellizcarle al grueso gasto que le das a tus papás para pagarte un curso de ortografía, pues en los mensajes (historias de Instagram), como este, por ejemplo, queda de manifiesto que ¡eres ignorante! a la hora de poner acentos", expresó.

Cabe mencionar que por el momento la reconocido actriz de Bienvenidos Al Edén se ha mantenido en silencio, ante esta pública y feroz reprimenda por parte del denominado 'Villano de los Espectáculos', sin embargo, se espera que muy pronto esta se pronuncie al respecto, ya sea por entrevistas de la prensa o para mandarle directamente un mensaje al presentador de Imagen TV, como en ocasiones ha respondido a esta clase de mensajes.

