Esposa de Andrés García rompe el silencio y revela cómo fueron los últimos momentos del actor

Acapulco, Guerrero.- Durante la tarde de este martes, 4 de abril, trascendió la noticia sobre la muerte de Andrés García, hecho que salió a la luz luego de que la exRBD, Anahí, publicara un conmovedor estado en su cuenta oficial de Twitter, donde comentó lo triste y, al mismo tiempo, agradecida, que se sentía por haber conocido al actor de grandes éxitos como Mujeres engañadas, El privilegio de amar, Paloma, Velo de novia, La sonrisa del diablo y Tú o nadie.

Dado a lo inesperado de la noticia, hubo muchos detalles que se desconocían y que no pudieron aclararse sino hasta más tarde, momento en que la esposa de Andrés, Margarita Portillo, emitió un comunicado en donde habló sobre cómo fueron los últimos momentos del actor, así como también reveló que, desde el pasado lunes, 3 de abril, la celebridad ya se estaría preparando para trascender.

De acuerdo con la declaración, publicada a través de las redes sociales del famoso, el pasado día domingo, 2 de abril, Andrés requirió una transfusión de sangre, por lo que acudió al Hospital Santa Lucía. Según información de Margarita, para este punto García ya se mostraba bastante fatigado describiendo que "su cuerpecito ya estaba muy cansado", por lo que para el día siguiente, es decir el lunes, 3, le dieron "la extremaunción".

Andrés García se habría comenzado a sentir mal desde el pasado lunes, 3 de abril

Esta última declaración dejaría entrever que tanto ella como Andrés ya sabían que la hora estaba a punto de llegar. De acuerdo con las declaraciones de Portillo, el actor terminó por sucumbir para este martes, 4 de abril, "en paz" acompañado por ella, su hermana y un enfermero. Si bien, la noticia trascendió luego de las 16:30 horas, la hora de muerte de Andrés García se registró alrededor de las 15:07 horas.

Permanecí a su lado cuidándolo y queriéndolo hasta su último suspiro. Se fue en paz y de una manera que le agradezco a Dios", señaló Margarita

Como es tradición en este tipo de casos, Portillo está preparando un funeral para Andrés, el cual se llevara a acabo mañana, miércoles, 5 de abril, en su hogar, mismo que está ubicado en la calle Urracas No. 20, del Fraccionamiento Costa Brava, de la ciudad y puerto de Acapulco. Si bien, Margarita no dio ninguna declaración sobre si sería abierto el público, es posible que esto sea así, ya que dio la dirección del hogar del famoso, aunque esto no está confirmado.

Publicación de Margarita Portillo

Cabe señalar que tras la muerte de Andrés, varios famosos comenzaron a emitir su pésame, entre ellos se puede mencionar a la propia Anahí; la nieta no reconocida de García, Nicole Curiel; Juan José Origel, Lucía Méndez, Laura Bozzo, Gustavo Adolfo Infante, Rosy Ocampo, Karely Ruiz, Yordi Rosado, Jorge 'El Burro' Van Ranking, entre muchos otros famosos, quienes aún no pueden creer que el histrión haya fallecido.

