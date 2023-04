Golpe a Piqué: Congresista de Miami le da la bienvenida a Shakira y lanza indirecta a Gerard

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Luego de varios meses de dimes y diretes entre Gerard Piqué, Shakira y Clara Chía, la cantante colombiana se mudó, finalmente, a Miami, Florida, donde se espera se establezca junto a sus dos hijos, Sasha y Milan, así como con sus padres, quienes se sabe, tienen problemas de salud; sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado, después de que una congresista del país gobernado por Joe Biden, le diera la bienvenida a la originaria de Barranquillas.

Si bien, la separación de Shakira y Piqué es algo que solo le pertenece a ellos, al tratarse de figuras públicas y dado a la forma en la que su ruptura salió a la luz, miles de personas decidieron tomar partido en favor de un y otro, siendo (posiblemente) la cantante de Ojos así y Suerte, quien parece tener mayor aprobación de la gente, al grado en el que la congresista cubanoamericana de Miami, María Elvira Salazar, emitió su postura el pasado lunes, 3 de abril.

Como muchos recordarán, Shakira partió de Barcelona, España, desde el pasado domingo, hecho que informó tras tomar una fotografía de la vista del avión, así como una reflexión sobre su partida: "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas, allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí sin duda que la amistad es más larga que el amor".

Shakira llega a Miami

Si bien, en su mensaje, la colombiana denotó la tristeza que aún siente por la infidelidad de Piqué, esto no impidió que María Elvira Salazar intentara consolarla con un tuit que causó controversia en redes sociales, en el que lanzó una indirecta a Clara Chía y a Gerard, utilizando como referencia la canción de Shakira con Bizarrap, Sessions Music #53: "Shakira, eres CLARAMENTE bienvenida a Miami. Esta es tu ciudad y a otro que le SAPIQUE", declaró la funcionaria.

Mensaje de apoyo de María Elvira Salazar a Shakira

Si bien, la cantante de Waka Waka no ha dado declaraciones con respecto a lo dicho por María Elvira Salazar, esto no evitó que varios de sus seguidores se molestaran porque la funcionaria entrara en el pleito entre Shakira y Piqué: "Creo que están pasando cosas muchísimo más importantes que una mujer que se ha hecho aún más millonaria haciéndose la víctima. Cuando acá hay gente que viven en un carro por no poder pagar la renta".

Mientras que algunos más la acusaron de intervenir en un problema que únicamente le atañe a la pareja: "Veo a mucha gente poner las manos al fuego por Shakira. Es una relación de dos, lo que pasó en cuatro paredes solo ellos lo saben. Qué Piqué hizo mal pues hizo mal, pero nadie sabe lo de nadie. Un poco más y ponen a Shakira a nivel de José de San Martín", señaló un usuario de Twitter.

De acuerdo con algunos informes del medio La Vanguardia, si bien la colombiana tenía previsto mudarse de la casa que compartió con Piqué desde el pasado mes de enero, tuvo que posponer su partida debido al estado de salud de su padre; sin embargo, según declaraciones de algunos medios, la familia de Gerard querría que la cantante abandonara Barcelona cuanto antes, por lo que Joan Piqué, padre del exfutbolista, le habría puesto un ultimátum a la celebridad para dejar la casa a más tarde el próximo 30 de abril.

