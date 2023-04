Hijo de Alfredo Adame en 'VLA' destroza al actor de Televisa al desconocerlo: "Homofóbico, misógino"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que el polémico y reconocido presentador, Alfredo Adame, humillara a su hijo en una entrevista y lo desconociera, este, Sebastián Adame, no dudó en responderle de forma contundente en Venga la Alegría, y sin tocarse el corazón destrozó al actor de Televisa, asegurando que ese hombre era alguien que solo se parecía a su padre, pero que ahora solo es un "homofóbico, misógino".

Adame continúa en medio del ojo público, pues después de que se anunciara que podría estar en la próxima marcha de la comunidad LGBTQ+ en el mes de junio, varios han saltado en contra de esta decisión, como el actor, Polo Morín, que dijo que era alguien que "no representa a la comunidad", además de su propio hijo, quién aseguró que era un falso aliado tachándolo de "homofóbico y transfóbico".

Ante este hecho, el expresentador del programa Hoy el pasado lunes 3 de abril dio una entrevista al matutino de TV Azteca, en donde llamó "estúpido" a Morín diciendo que no le importaba lo que decía, al igual que lo que pensaba su hijo con Mary Paz Banquells, asegurando que era "una decepción", afirmando que solamente lo estaba atacando por "ardor", debido a que les dejó de pagar la escuela y de darles dinero porque ellos le robaron su pasaporte.

Y aunque esto podría parecer el final no es así, dado a que ahora, la mañana de este martes 4 de abril Sebastián apareció ante las pantallas de la emisión producida por Maru Silva, en la cual se dijo "decepcionado" y "muy enojado" de que su padre siga siendo una persona considerada para formar parte de este importante movimiento para la comunidad, cuando este había dejado más que en claro que era "una persona homofóbica, transfóbica y misógina".

Estoy muy decepcionado de que lo inviten y también enojado, ¿qué tiene que hacer alguien así en un día que estamos luchando por nuestros derechos? El mensaje que están dando al invitar a mi papá es que si una persona homofóbica, transfóbica, misógina y que se la pasa mentándole la mad… a todo el mundo va estar como padrino en la marcha LGBT", expresó el joven.

Ante esto, quiso recalcar que no deberían de considerarlo un "aliado" de la comunidad, afirmando que todo lo hacía por simple fama, para su propio beneficio y tener mayor exposición, dado a que "no le importa apoyar, lo que le importa es que lo vean, él dijo: 'Yo voy porque fui un éxito la vez pasada, me necesitan'. A él no le importa la comunidad, lo ha demostrado con su hijo y a toda la gente que ha insultado", recordando como a insultado a mujeres y hombres de la comunidad.

Finalmente, el hijo del exintegrante de Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!, respecto al hecho de que haya dicho que lo desconocía como hijo y que nunca en la vida quería saber de él, este con profunda tristeza afirmó que "quiera o no es mi papá, desafortunadamente mi papá se murió hace mucho y lo que está ahorita con su cara no es mi papá. Me da tristeza y por eso ya no hago caso a sus comentarios, no es mi papá, es otra persona que no conozco".

