Luto en la farándula: Fallece famosa actriz y filtran la brutal enfermedad que ocultó hasta su muerte

Ciudad de México.- Luego de que el 15 de febrero se anunciara la muerte de una reconocida actriz de Hollywood, ahora al fin revelan su causa de muerte, misma que dejó helados a todos pues la mantuvo oculta hasta su deceso. Fue el portal TMZ el cual reportó que Raquel Welch, actriz nacida en Chicago, Illinois que tenía madre estadounidense y padre boliviano y de ascendencia española falleció el pasado miércoles 15 de febrero a los 82 años.

En ese momento, familiares de la actriz, quien fue un ícono del cine hollywoodense, no revelaron la causa de su deceso. Únicamente su representante explicó que perdió la vida de forma pacífica en su casa luego de una breve enfermedad: "La legendaria y explosiva actriz de cine, televisión y teatro, falleció pacíficamente por la mañana después de una breve enfermedad", dijo parte del mensaje. Y este 4 de abril se reveló que la dos veces nominada al Globo de Oro, se encontraba luchando contra el Alzheimer.

Raquel Welch (QEPD)

Esto fue incluido en el certificado de defunción que fue obtenido por TMZ, a pesar de que la actriz nunca habló públicamente sobre la enfermedad. La reconocida intérprete y modelo estadounidense fue declarada muerta a las 2:25 de la mañana del 15 de febrero en su casa, y desde entonces fue incinerada, según informó el portal de noticias. Conjuntamente, TMZ explicó que de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud, el 90 por ciento de las personas que sufren un paro cardíaco fuera del hospital mueren en minutos.

Certificado de defunción de Raquel Welch

En 1995, Raquel fue nombrada una de las '100 estrellas más sexys de la historia del cine'. Su trayectoria artística incluyó películas como The Three Musketeers (1973), que le valió un Globo de Oro a la mejor actriz en una película de comedia o musical. Otros filmes en su carrera fueron 100 rifles, The Prince and the Pauper y Chairman of the Board. Su último papel en la pantalla grande fue en Cómo ser un Latin Lover (2017) junto a los mexicanos Eugenio Derbez y Salma Hayek.

La artista, cuyo nombre de pila era Jo Raquel Tejada, fue considerada como un símbolo sexual por su imponente belleza, sin embargo ella fue una madre soltera trabajadora cuya carrera la ayudó a criar dos hijos después de que se separó de su primer marido en 1964. La actriz se casó 4 veces: con James Welch (1959-1964); Patrick Curtus (1967-1972); Andre Weinfeld (1980-1990) y Richard Palmer (1999-2004). Tuvo dos hijos con su primer matrimonio, Tahnee y Damon, de 61 y 63 años respectivamente.

Fuente: Tribuna