Murió de cáncer terminal: Tras agonía, fallece querido actor y músico y llena de luto el espectáculo

Tokio, Japón.- Un reconocido actor y músico perdió la vida hace unos días y es hasta esta semana que confirman su partida. Se trata del histrión japonés Ryuichi Sakamoto, creador de éxitos para películas de Hollywood como The Last Emperor (El último emperador) y The Revenant (El renacido). Sakamoto tenía 71 años y falleció víctima del cáncer. Hace apenas un año anunció que se encontraba en fase terminal.

Este pasado domingo, la compañía discográfica japonesa Avex publicó en un comunicado que el actor murió el 28 de marzo mientras se sometía a un tratamiento contra el cáncer. Como se recordará, el histrión fue diagnosticado con cáncer de garganta por primera vez en 2014. En 2022, reveló que se encontraba en fase terminal de la enfermedad, un año después de informar a sus seguidores que también padecía cáncer de recto.

Ryuichi Sakamoto (QEPD)

Pese a que se desarrolló en la actuación, Sakamoto dedicó su vida a la música y fue un pionero del género de la electrónica de finales de la década de 1970. Fundó la Yellow Magic Orchestra, también conocida como YMO, con Haruomi Hosono y Yukihiro Takahashi, quien falleció en enero. Pese a que llevaba años luchando contra su enfermedad, Sakamoto lanzó un álbum de larga duración titulado 12 en enero, para celebrar su cumpleaños 71, pues aseguró que componer le curaba el alma.

Sakamoto ganó un premio Oscar y un Grammy por la película The Last Emperor de Bernardo Bertolucci de 1987. En 2015 hizo la música de la película nominada al Oscar The Revenant (El renacido), del director mexicano Alejandro G. Iñárritu, junto con Alva Noto y Bryce Dessner. Este no fue el único proyecto en el que Sakamoto colaboró con Iñárritu, pues también compuso canciones para Babel en el 2006.

En su trayectoria como actor, protagonizó la película ganadora del BAFTA Merry Christmas, Mr. Lawrence (Feliz Navidad, Sr. Lawrence) de 1983 en la que también actuaban David Bowie, Tom Conti y Takeshi Kitano. En los últimos años residía principalmente en Nueva York, aunque el actor nacido en Tokio en 1952 visitaba Japón muy seguido. El comunicado de Avex señalaba que pesar de su enfermedad, cuando se sentía mejor, siguió trabajando en su música en el estudio de su casa.

"Hasta sus últimos días, vivió con la música", dijo el comunicado. Por otro lado, fuera del mundo del espectáculo, Sakamoto también dejó su huella como pacifista y activista medioambiental. Se pronunció en contra de la energía nuclear luego de la fusión de la planta nuclear de Fukushima en marzo de 2011 causada por un terremoto y un tsunami, además de participar en propuestas y dar fuertes discursos. Los servicios funerarios se realizaron con familiares y amigos cercanos, según el comunicado de Avex.

Fuente: Tribuna