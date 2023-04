Nieta de Andrés García reacciona a la muerte de su abuelo; no habría podido cumplir importante deseo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este martes, 4 de abril, el afamado actor Andrés García perdió la vida en Acapulco, Guerrero, si bien sus hijos, Leonardo y Andrés Jr. no han emitido ninguna postura sobre el fallecimiento del histrión, quien parece ser el único miembro de la familia que reaccionó ante este terrible acontecimiento es la nieta no reconocida del actor, Nicole Curiel, quien también se dedica a ser actriz.

Como algunos sabrán, hace algunos años trascendió el escándalo de que Leonardo habría tenido una hija a quien no quiso reconocer, incluso llegó a aparecer en diversos medios en donde presuntamente mostraría las pruebas de que Nicole no es hija de él, aunque finalmente terminó por reconocerla; sin embargo, la propia Nicole ha llegado a mencionar en diversas entrevistas que casi no pasan tiempo juntos y que su relación es distante.

Resulta ser que, pese a ello, Nicole tenía el deseo de conocer a su abuelo, Andrés García, hecho que mencionó durante una entrevista que brindó para TV Notas el 13 de marzo del presente año, donde reveló que si bien, no tenía el gusto de conocerlo en persona, sí admiraba su carrera artística e incluso llegó a mencionar que le gustaría conocerlo físicamente, aunque es posible que esto no haya ocurrido.

Sé quien es por la carrera que tiene, pero no como persona. En algún lado recuerdo que le pedí a Leo que me diera la oportunidad de conocer a mi abuelo. (Leonardo) me mostró fotos; sé la figura que es en el cine. La verdad, siento feo que la está pasando mal por su salud, me daría mucho coraje no conocerlo antes de que pasara algo malo

Fotografía de Nicole Curiel

Lamentablemente, parece ser que el deseo de Nicole no se pudo hacer realidad, ya que, como se mencionó al inicio de esta nota, el actor perdió la vida recién el día de hoy y los medios no tienen conocimiento de que este encuentro se haya llevado acabo en algún momento; sin embargo, esto no evitó que Curiel reaccionara al fallecimiento de su abuelo en las historias de su cuenta de Instagram.

La joven compartió una fotografía en la que se aprecia una fotografía de Andrés García, que posiblemente fue tomada en la época en la que protagonizó El Privilegio de Amar, ya que, luce igual de joven que la vez en la que compartió cámaras con las actrices Helena Rojo y Sabine Moussier. En la misma fotografía se puede leer un conmovedor mensaje, en el que Curiel pide volverlo a ver en otra vida.

"Ojalá en otra vida podamos coincidir y te pueda abrazar. Qué descanses en paz", señaló la joven. Cabe aclarar que hasta el momento es la única de los descendientes de Andrés García que ha reaccionado a la muerte del histrión, aunque se sabe que su pareja, Margarita Portillo, ya emitió un comunicado sobre los detalles de la muerte del famoso, en donde reveló que falleció en el Hospital Santa Lucía.

Historia de Nicole Curiel

Créditos: Instagram @nicolecuriel

Fuentes: Tribuna