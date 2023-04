¿Sale del clóset? Ana Gabriel olvida cortar transmisión en vivo y hace controversial declaración

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No hay duda de que María Guadalupe Araujo Yong?, mejor? conocida en el medio artístico como Ana Gabriel, es una de las cantautoras más queridas y admiradas en México, no solo por su frescura y sinceridad con el público, sino porque tiene una de las voces favoritas del público mexicano. No obstante, ahora se encuentra en el 'ojo del huracán' debido a que olvidó cortar una transmisión en vivo que hizo y mostró 'otra cara' a sus seguidores. ¡Escándalo!

Si bien las redes sociales pueden ser de gran ayuda para muchos artistas y personalidades del medio, también pueden convertirse un problema, ya que si no se tiene el suficiente cuidado con lo que se comparte, en temas y opiniones, el público podrá juzgar al emisor e incluso pedir su cancelación. Ana Gabriel, quien es una polémica cantante a la que han señalado de lesbiana, tuvo un incidente luego de realizar una transmisión en vivo con sus fanáticos; en este mostró su 'verdadero rostro'.

¿Ana Gabriel salió del clóset en plena transmisión en vivo?

Aunque en varias ocasiones se le ha preguntado a la llama 'Diva de América'? si su orientación sexual prefiere a las mujeres, la cantante ha respondido tajantemente a la prensa, sin dar detalles sobre su vida personal. Incluso, en los cuestionamientos sobre si presuntamente tuvo una relación romántica con Verónica Castro, la madre de Cristian Castro, Ana Gabriel ha optado por cambiar de tema, o bien 'darle la vuelta a los medios'.

En la imagen, Ana Gabriel y Verónica Castro. Foto: Internet

En esta ocasión, no salió del clóset, pero sí mostró a sus seguidores un lado que no se conocía: el pasado sábado 1 de abril, antes de uno de sus conciertos, Ana Gabriel decidió realizar una transmisión en vivo en sus redes sociales mostrando cómo se maquillaba antes de su presentación en Uncasville, Connecticut. Antes de finalizar el video, la cantante dijo a sus fans que haría una breve pausa para levantarse de su silla, no obstante, no se detuvo el en vivo de Instagram y se escuchó un incidente.

Voy a detenerlo poquito porque voy a levantarme, ahorita me vuelvo a conectar, ¿ok?", explicó la cantante mexicana.

En ese momento, se escuchó como con un tono de regaño llamó la atención de una de sus empleadas: "Diana, estás contestando y estoy hablándole a la gente. Le estoy diciendo a la gente: 'ahorita regreso' y 'okey', me dices tú", expresó Ana Gabriel. Esta persona le respondió "pensé que me decías a mí", a lo que la interprete mexicana agregó: "nomás, ¿no te dijo que estoy grabando? ¿Que estoy en vivo? Malamente no te lo dijo, te tiene que prevenir". Tras la pausa, la artista continúo con su proceso de maquillaje.

¿Qué opinas? ¿Te pareció que fue grosera?

Fuente: Tribuna