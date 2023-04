Shock en TV Azteca: Temblor en México sorprende a actor de Televisa y reportero de 'VLA' en entrevista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta todos dentro de TV Azteca y sus miles de espectadores acaban de quedar en completo shock, debido a que recientemente el reconocido y querido actor de Televisa, Miguel Pizarro, brindó una entrevista para Venga la Alegría, pero en medio de esta el reportero Gabriel Cuevas y este fueron sorprendidos por el temblor que sucedió en la Ciudad de México el pasado 3 de abril.

Como se sabe, la tarde del pasado lunes 3 de abril en la Ciudad de México todos se llevaron un fuerte susto, pues comenzó a sonar la alerta sísmica, tras lo que los sacudió un temblor de 5.5 grados, del cual afortunadamente no se han reportado gentes heridas o daños en la mencionada localidad, sin embargo, esto no ha hecho que pase desapercibido el hecho y en redes sociales no han parado los memes ni los mensajes preocupados.

Este evento sin duda sorprendió a todos los mexicanos dado a que en abril no suele temblar, en el matutino de la empresa del Ajusco, producida por Maru Silva, captaron la reacción de varias celebridades, como Pizarro, dado a que en ese momento sus reporteros se encontraban trabajando y estaban en el teatro en la espera del elenco de la obra de teatro, Todos Somos Job, que tiene varios días en funciones.

Miguel Pizarro. Internet

Poco antes de que sucediera el inesperado temblor, el actor de novelas como Mañana Es Para Siempre, estaba brindando unas palabras respecto a la ansiedad, la depresión y "lo frágil que a veces es el ser humano", debido a que Cuevas le cuestionó sobre el intento de suicidio que este confesó que tuvo hace varios años atrás, sincerándose respecto al hecho de que esto es un tema serio y que le puede pasar a cualquiera.

Fue justo en ese momento en el que fueron interrumpidos por la alarma sísmica, hecho por el que la cámara captó justo el momento en el que ambos se sorprendieron y después de un corte, volvieron a grabar mientras que todos los presentes en el lugar comenzaron a salir del edificio en calma, caminando, sin gritos o empujones, siguiendo al pie de la letra los protocolos que ensayan cada año.

Después de que pasó el temblor y todo se calmó, retomaron la entrevista y el actor señaló que todo estaba bien, incluso se comenzó a reír y bromear sobre la situación, mencionando que esto pasó ""en la pregunta más siniestra que me hizo comenzó a temblar", destacando que para él "fue una señal" para que no le hicieran más cuestionamientos de ese aspecto, por lo que el exparticipante de Survivor México solamente se río.

