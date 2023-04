Tras 30 años al aire y despido Televisa, Paola Rojas se iría a TV Azteca; le ofrecerían millones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado 30 años al aire y haber sido despedida de Televisa de forma inesperada, la reconocida y muy querida presentadora, Paola Rojas, aparentemente podría estar pensando en expandir sus horizontes y aceptar nuevas oportunidades, dado a que esta podría irse a TV Azteca, debido a que ellos podrían estarle ofreciendo millones de pesos para que acepte su oferta para estar en un programa estelar con ellos.

Como se sabe, Rojas ha estado poco más de tres décadas en la empresa San Ángel, formando parte de varios programas, comenzando al lado de Ricardo Rocha en sus transmisiones de radio donde estuvo 11 años, después en A Las 3 dentro de Foro TV, y finalmente los últimos seis años como la conductora principal de Al Aire Con Paola Rojas, donde se volvió aún más querida y reconocida por el público mexicano.

Pero en noviembre del 2022, a través de la cuenta de Twitter de Prensa N+, se anunció que la televisora de San Ángel tiene grandes cambios para varios de sus programas en este 2023, como fue la salida de Rojas del noticiero matutino antes mencionado, siendo reemplazada por el conductor Genaro Lozano, sin embargo, en dicho comunicado de prensa quisieron aclarar que ella no dejará la empresa, sino que tienen planes para ella más importantes en las plataformas digitales.

Aunque esto afirman que dejó muy mal a Paola, ahora una presunta amiga de la presentadora aseguró a TV Notas este martes 4 de abril, que actualmente se encuentra en charlas con el Ajusco, dado a que se sentiría traicionada por Televisa, dado a que ella habría dejado su noticiero en Radio Fórmula dado a que le habían asegurado en la mencionada televisora que no habría cambios y se mantendría estable un tiempo, y aunque le prometen mejor trabajo en VIX+, esta no lo vería mejor.

De igual forma, señaló que aunque permanece en Netas Divinas, las cosas aparentemente estarían siendo complicadas a nivel económicos, dado a que su salario habría disminuido, pues su contrato de exclusividad era pago por contrato y no uno fijo por mes, así que actualmente estaría muy tentada ante "una oferta superatractiva" en TV Azteca, pues estos le estarían brindando la oportunidad de ganar un millón de pesos al mes.

TV Azteca la buscó hace unas semanas y le propuso tener su propio noticiario, ya sea en el horario matutino o vespertino, el que ella decida; y no solo eso, le hicieron una oferta millonaria, le están proponiendo un sueldazo de ¡un millón al mes!... Pao es muy hermética para hablar de dinero y sueldos, y no sé cuánto ganaba o gana en Televisa, pero sí es mucho menos que este millón de pesos que le están ofreciendo", aseguró la fuente.

Finalmente señaló que le quedaba en claro que "Más que el dinero, que obviamente es muy importante, se siente muy motivada, apapachada de que demuestren tanto interés en ella. Y pues no te lo voy a negar, se quedó muy dolida por la manera en que la despidieron de su noticiario en Televisa", afirmando que por su parte, los altos mandos de la empresa de Emilio Azcárraga "pusieron el grito en el cielo. Le han dicho que no se vaya, pero no van a dar un paso atrás en su decisión del noticiario con Genaro Lozano, pese a que no le está yendo bien".

