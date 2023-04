Tras perder exclusividad en Televisa y 3 años en 'VLA', exconductor de TV Azteca se confiesa en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien tras quedarse sin contrato de exclusividad en Televisa se fue a probar suerte a TV Azteca, dio un duro golpe al rating del programa Venga la Alegría debido a que este martes 4 de abril reapareció en el matutino Hoy haciendo una fuerte confesión. Se trata de Brandon Peniche, quien regresó al Canal de Las Estrellas el pasado 2021 luego de haber estado fuera durante 4 años.

El también compositor mexicano desde muy corta edad demostró que quería seguir los pasos de su padre Arturo Peniche en el ambiente artístico y llegó a la empresa de San Ángel actuando en el desaparecido programa Mujer, casos de la vida real y luego se volvió galán de entrañables melodramas como Verano de amor, Niña de mi corazón, Ni contigo ni sin ti, Un refugio para el amor, La malquerida, Corazón Indomable y Un camino hacia el destino fue el último.

Desafortunadamente Brandon se quedó sin contrato de exclusividad desde 2017 e inmediatamente después recibió la oportunidad de mudarse a las filas de la televisora del Ajusco. Su presentación en su nueva casa se hizo a través del programa Ventaneando. Luego se le vio actuando en la telenovela Tres Milagros (2018), posteriormente fue co-conductor del certamen de belleza Mexicana Universal y finalmente se integró al elenco de VLA.

En el mes de julio del 2021 el querido conductor dejó impactada a la audiencia del Canal Azteca Uno luego de confirmar que había tomado la decisión de renunciar al matutino VLA para buscar sus sueños de volver a la actuación. Al retornar a Televisa Peniche protagonizó el melodrama Contigo Sí donde compartió créditos con Alejandra Robles Gil y Danilo Carrera, recientemente tuvo una participación especial en Pienso en ti y ya fue confirmado como el protagonista de la nueva novela de Nacho Sada: Nadie como tú .

Brandon renunció a 'VLA'

Mientras regresa al Canal de Las Estrellas con otro melodrama, hace algunas horas el actor de 36 años apareció en el programa Hoy dando una entrevista exclusiva en la que platicó íntimos detalles de su vida privada. Y es que el famoso galán dijo que él y su esposa Kristal Cid planean cerrar la 'fábrica de bebés' y explicó que él se someterá a la vasectomía: "Yo tengo que hacer algo evidentemente ya, la verdad es que me quiero hacer la vasectomía".

Brandon se encargó de dejar muy en claro que él y su esposa están felices con la familia de cuatro que ya tienen: "Nene, nena, felices, sanos, bendecidos, ya no más ¡ya no más niños en el mundo! somos realmente suficientes". Finalmente el joven actor negó que piense lanzarse como cantante como se había estado especulando: "O sea yo compongo, me encanta componer, pero cantar mejor se lo dejamos a alguien más, lo hago mejor en la regadera, en las bohemias, en lo profesional no".

