Tras ser tachado de "muerto de hambre", Alfredo Adame se le va a la yugular a polémica conductora

Ciudad de México.- Si bien, Alfredo Adame llegó a ser uno de los conductores más reconocidos de la televisión mexicana a finales de los 90 y principios de los 2000 con su participación en el matutino de Televisa, el programa Hoy, la realidad es que, con el pasar del tiempo, el también actor y exmodelo se ha convertido en una de las figuras más polémicas, al grado en el que no hay mes que pase sin un escándalo del famoso.

Tal fue el caso de hace algunas semanas, cuando el expresentador anunció que formaría parte del comité de la marcha del orgullo LGBTQ+, hecho que desató la indignación de asistentes, como de figuras públicas, incluyendo a su propio hijo, Sebastián Adame, quien arremetió contra el famoso, por actuar de manera "hipócrita", dado a que el actor de Cuando me enamoro, rechazó a su vástago después de que éste saliera del clóset.

Alfredo Adame es criticado por su participación en la marcha LGBTQ+ del 2023

Dado a la ola de críticas que Adame recibió, recientemente anunció que ya no participaría en la marcha LGBTQ+, esto pese a que, presuntamente, su asistencia en el año 2022 habría sido todo un éxito. Ni bien salió de dicho escándalo, Alfredo volvió a envolverse en uno nuevo, esta vez sería porque una polémica conductora de televisión lo tachó de ser DJ por necesidad, tildándolo así de ser un "muerto de hambre".

Se trata de Laura Bozzo, quien el pasado 31 de marzo debutó como DJ en un centro nocturno de la CDMX, luego de esto, la exparticipante de La Casa de los Famosos 2 fue comparada por la prensa con Alfredo Adame durante una entrevista, hecho que desató la molestia de la peruana, quien declaró: "No me comparen con gente que, de verdad, para mí no existen. Laura Bozzo es una persona única y no tengo comparación con nadie. Yo no hago esto por interés económico ni porque soy una muerta de hambre como otros que tienen que venir a hacer estas cosas porque no tienen ni pa'l pan".

Como era de esperarse estas declaraciones le llegaron a Alfredo Adame quien arremetió en contra de Laura Bozzo durante la transmisión de La Mesa Caliente, show de Telemundo, donde lo cuestionaron sobre las palabras de la peruana: "El motor de la camioneta (...) quedó todo achicharrado como la cara de Laura Bozzo (...) El motor quedó completamente quemado como si tuviera 60 años de uso, igualito a la cara de Laura Bozzo".

Laura Bozzo se molesta tras ser comparada con Alfredo Adame

Cabe señalar que desde el año 2021, la conductora de Laura en América y Adame mantienen una relación tensa, después de que el exmodelo declarara que Bozzo tenía una fuerte deuda con Hacienda, al grado en el que la organización gubernamental ofreció 100 mil pesos para quien brindara información de su paradero, desde entonces, ambos han mantenido diversos dimes y diretes frente a los medios.

Fuentes: Tribuna