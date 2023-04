Antes de morir, Andrés García pidió triste canción para su despedida y declaró cómo sería su funeral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa y el mundo del espectáculo en general se encuentran nuevamente de luto por la muerte del primer actor Andrés García, un reconocido galán de la época del Cine de Oro mexicano y de exitosas telenovelas del Canal de Las Estrellas. Debido a que su salud llevaba tiempo complicándose, el reconocido histrión se dio el tiempo de dejar muy en claro cómo quería que ocurriera su funeral.

El padre de los actores Leonardo y Andrea García, de quienes llevaba un tiempo distanciados, dejó de existir durante la tarde de ayer martes 4 de abril alrededor de las 15:00 horas dentro de su casa en Acapulco, Guerrero, al lado de su última esposa Margarita Portillo. El intérprete de películas como El hermano del diablo y Pedro Navajas sufría cirrosis hepática, fibromialgia y un padecimiento en la médula espinal, la cual atacaba y destruía sus glóbulos rojos que provocaba su anemia.

Hace apenas unos días su esposa reportó que nuevamente habían bajado sus niveles de hemoglobina y que requería una transfusión de sangre con urgencia, la cual sí alcanzaron a realizar pero él ya no resistió. Desde hace meses don Andrés estuvo haciendo diversas peticiones para su último adiós y una de ellas fue tener un peculiar funeral: "Yo no quisiera morirme. Pero eso a todos nos pasa. Por eso cuando me muera. Que me velen en mi casa", expresó en su canal de YouTube.

Además de que pidió que el día de su sepelio haya música: "Y entiérrenme con la banda", declaró. Aunque alguna vez el intérprete de melodramas como Velo de novia, Tú o Nadie, Herencia Maldita, Mujeres engañadas y El Privilegio de Amar señaló que quería ser cremado y tener un funeral al estilo vikingo en Acapulco. Esto significaba que quería que echaran su cuerpo a una barca y que lo quemaran en el mar: "Si me llevan a cremar, después conseguimos una lanchita y la incendiamos ahí conmigo".

Mientras que en otra entrevista pidió que la canción Amor Eterno sonara de fondo en su despedida. Aunque poco después reveló que el tema que quisiera que se tocara al momento de su fallecimiento fuera Los casquillos de mi cuerno, interpretada por Germán Lizárraga y su banda Estrellas de Sinaloa, la cual era su favorita. Hasta el momento una de las últimas voluntades del reconocido actor dominicano de 81 años ya fue cumplida pues en estos momentos se está realizando su funeral dentro del hogar que habitaba en Acapulco tal como quería.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando