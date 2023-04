Drake Bell 'rompe el silencio' y explica la razón por la que se declaró culpable de abuso contra una menor

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Si de actores y cantantes famosos habíamos, quienes hayan forjado su carrera en el canal de entretenimiento Nickelodeon, uno de los más populares sin duda alguna sería Drake Bell, el cual conquistó el corazón de la audiencia tras su participación en la serie Drake & Josh al lado del actor Josh Peck; aunque actualmente es uno de los favoritos, basta recordar que en 2021 fue acusado por el delito de abuso sexual contra una menor de edad, lo que lo llevó a ir en picada y hasta afectarlo de manera emocional.

En aquel año el nombre del intérprete de temas como I Know o La camisa negra comenzó a tener un fuerte vínculo con el escándalo, más cuando durante las acusaciones en su contra él se declaró culpable, lo que a su vez lo llevó a ser sentenciado con 200 horas de trabajo comunitario más dos años de libertad condicional pero, ¿en realidad cometió los actos o solo se trataba de una estrategia?

Foto: Instagram

Con el fin de esclarecer la situación y por fin pasar la página, Dell 'rompió el silencio' y aseguró que, pese a haber sido uno de los episodios más difíciles en su vida, en realidad este fue el motivo por el cual se declaró culpable de los cargos que se le imputaban, especialmente porque para entonces el público supo que estaba casado y además había llegado a su vida un bebé.

Durante una entrevista concedida para el youtuber Roberto Martinez, Drake Bell explicó que en aquel entonces su abogado le planteó dos opciones, las cuales fueron al de encarar un largo juicio por las acusaciones hechas por una menor de edad de origen estadounidense o bien, la de admitir la culpa. Basta remarcar que la primera opción sí lo llevaba a correr el riesgo de ser encarcelado mientras que con la segunda el panorama era más favorable.

"Se me presentaron dos opciones, tú también lo habrías hecho", aseguró.

Foto: Twitter

Aunque al final él terminó aceptando los cargos, Drake dejó claro ante la audiencia que lo que se dijo en su contra no era verdad, algo que lo llevó a admitir que en en efecto, le había mandado mensajes subidos de tono a la joven pero no hubo contenido explícito como ésta argumentaba; asimismo, remarcó que al momento de los hechos no estaba al tanto de la edad de su fanática y por ello, al saber que era una menor de edad, tomó la decisión de bloquearla.

Durante una audiencia remota en 2022, el actor luego de declararse culpable de los cargos, recibió la sentencia que lo llevó a ser ele entro de atención de los medios. Por este hecho, aseguró haberse sentido "muy estúpido e irresponsable" pero a la vez agradeció que por estos hechos no fue condenado por todo lo que la denunciante expuso. "Afortunadamente la evidencia forense lo demostró", dijo meses después de haber recibido su sentencia.

Fuente: Tribuna