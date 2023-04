Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 5 de abril 2023: Predicciones de la Luna Llena para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy miércoles 5 de abril del 2023 se efectuará la primera Luna Llena de la Primavera, la cual estará en el signo de Libra, regido por Venus, por lo que se tratará de un evento astrológico que traerá cambios en asuntos de amor. Conoce cómo afectará este evento a tu signo zodiacal, según los horóscopos de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de la farándula. ¡Toma nota de los mensajes del Universo!

Aries

Querido Aries, esta Luna Llena te traerá muchas ganas de empezar una nueva relación con alguien que recién conoces. No tienes nada qué perder y en realidad parece ser que todo marcha muy bien para ti. Haz las cosas sin miedo.

Tauro

La gente nacida en el signo de Tauro vive una gran semana, ya que Cupido tocó a su puerta y ellos abrieron sin miedo. Nota, cuando pase la 'Luna de Miel' recuerda ser tranquilo y muy firme en tus deseos; no seas duro si esta persona decide un cambio.

Géminis

Si te propones hacer enojar a alguien "solo por diversión" en este día, créeme que lo lograrás, pero además es muy probable que te quedes solo. Aprende que no todo el mundo comparte tu sentido del humor.

Cáncer

Querido Cáncer, los efectos de esta Luna Llena te tendrán más sexy y 'lanzado' de lo normal, por lo que es posible que te atrevas a convivir con tu pareja de una forma única. Pon velas, música relajante y pasa una gran noche; si estás soltero, también aplica.

Leo

Estás invirtiendo más tiempo de lo normal en tu familia y eso no es tan bueno como crees, debido a que andas posponiendo mucho tus sueños e intereses. Da el paso en busca de tu felicidad.

Virgo

No andas muy concentrado porque las deudas ya te superan querido Virgo, y es que la relación con el dinero tiene que ver mucho con cómo te cuidas y valoras. Respira. Esta mala racha pasará y pronto volverás a brillar; por ahora, no gastes.

Libra

Tienes mucha magia en tu interior, y en esta Luna Llena saldrá, no obstante, los astros recomiendan que la uses para temas de amor y relaciones, ya que es el área donde estás más perdido. No olvides que el amor propio es la clave de todo éxito.

Escorpio

Querido Escorpio, tienes ganas de enamorarte, y en esta Luna Llena en Libra se presenta la oportunidad de un romance. No tengas miedo de amar, ni de pedir al Universo las cosas tal cual las quieres; él te dará todo lo que anhelas. Pide tus deseos.

Sagitario

Un consejo, querido Sagitario, no busques a quien no te busca, ni hagas de más por la gente que no te aprecia. Debes aprender a soltar a aquellos que ya te dejaron atrás.

Capricornio

Capricornio, con esta Luna Llena pones fin a un evento que te transformó durante el mes de marzo. Los astros te recomiendan hacer una carta para despedirte de eso que no te agrada del todo y que en realidad frena tu crecimiento.

Acuario

Este es el momento perfecto para que sueltes aquello que no te hace feliz, ni te ayuda a crecer. Aplica con vicios, personas y objetos. En temas de dinero, recibes una buena noticia sobre un fondo que necesitas

Piscis

Eres una persona que muestra mucho sus emociones, no obstante, en esta Luna Llena estarás el triple de sensible y nostálgico, querido Piscis, así que los astros recomiendan que tengas un diario y anotes todos los cambios que sientas.

