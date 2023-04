Ivonne Montero saca las garras y se defiende de los ataques de fans de Paty Navidad de 'LCDLF 3'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa cantante y muy polémica actriz de Televisa, Ivonne Montero, recientemente volvió al centro del escándalo, por lo que decidió salir y sacar las garras por ella misma y así defenderse de los ataques que le han estado lanzando en redes sociales los fans de La Casa de los Famosos 3 que se encuentran apoyando a la famosa actriz y presentadora, Paty Navidad, como la próxima ganadora.

Como se sabe, hace un par de días que la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy a través de un video en su cuenta de Instagram, no tuvo ningún reparo ni tampoco pelos en la lengua al expresar que para ella las personas que apoya y que cree que podrían llegar a estar en la final y hasta ganar esta tercer temporada sería Pepe Gamez y Madison Barrios, lo que rápidamente la llevó al centro de la polémica.

Esto debido a que después de que pusiera todas sus esperanzas en las dos celebridades, que en redes sociales no han tenido tanto apoyo, varios de los internautas se unieron para lanzarle a la exintegrante del programa Hoy una gran cantidad de 'hate', criticando su decisión de darle la espalda a Navidad, quien anteriormente señaló que había admirado el hecho de que ella en su temporada defendió el ser ella misma y no caer en provocaciones de nadie.

Ivonne Montero. Interet

Es por este motivo que Montero no dudó en una vez más grabar un video para sus redes sociales y darles una contundente respuesta a todos aquellos que la han estado atacando, defendiendo con uñas y dientes su posición de apoyar a Maddison y Pepe dentro del reality show de Telemundo, afirmando que los veía con un gran potencial, estables y en lo personal presentía que entre ellos estaba el próximo ganador.

De igual forma la reconocida protagonista de La Loba, aseguró que simplemente no hay una vibra que le agrade de la exintegrante de MasterChef Celebrity y que sentía que no era tan auténtica como decía, defendiendo el punto de vista que tenía en consideración de la mencionada presentadora y no tenía porque cambiar de opinión solamente porque varias personas no pensaban igual que ella y la apoyaban.

Cabe mencionar que ante este hecho, varios de los seguidores de ella salieron también en su defensa y dejaron en claro que "cada quien apoya a quien quiere, no entiendo porque la toxicidad", mientras que otros decían que estaban con ella en lo que había afirmado, pues "a mí tampoco me gusta Paty", dividiendo las opiniones, dado a que hubo quienes que siguieron defendiendo a Navidad de todo este hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui