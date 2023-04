¿Se casó con su mánager? Sacan del clóset a famoso cantante y él deja en shock con confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso cantante, a quien sacaron del clóset en diciembre del 2022 luego de que una revista publicara que presuntamente se casó con su mánager, rompe el silencio. Se trata de Pee Wee, quien aseguró que no se quedará de brazos cruzados luego de que reportaran que se casó con Pepe Rincón en Estados Unidos, provocando gran escándalo, debido a que el rumor circuló por varios medios de comunicación y redes sociales.

A pesar de que en su momento el intérprete Mi dulce niña salió a desmentir la información asegurando que le había causado mucha risa, ahora manifestó que ya tiene lista la demanda en contra de quienes iniciaron especulaciones sobre su orientación sexual: "Vamos con todo, seguimos con la intención y ya estamos preparando todo para meter la demanda oficialmente, eso es un sí o sí. Hasta las últimas consecuencias", dijo el exintegrante de Kumbia Kings.

Pee wee y su mánager

En la entrevista que el músico dio a los reporteros que lo captaron en el aeropuerto de la Ciudad de México, respondió directamente sobre si la noticia le había afectado en su trabajo, ante lo que respondió: "No, para nada, y creo que ya es algo que debe quedar en el pasado el hecho de que seas gay y te afecte en el trabajo". Tras insistir en que no permitirá que las personas especulen acerca de su orientación sexual solamente porque no expone su vida privada como otros, el cantante evadió opinar de otro tema.

Pee Wee evitó pronunciarse sobre la polémica que enfrenta Kalimba, con quien comparte tarima en los 2000's Pop Tour, tras la denuncia que interpuso en su contra Melissa Galindo por presunto acoso sexual. "De repente ciertas personas quieren aprovechar para obtener fama o que tengan atención de las cámaras, entonces como no sé los detalles no voy a comentar nada más que eso", explicó de forma contundente.

Finalmente, el artista de 34 años confesó que recientemente comenzó a sentir los estragos de la edad, pues se lastimó practicando deporte: "Me atonté haciendo CrossFit, en algún momento me levanté mal, no tenía mi faja puesta y ahora tengo un disco que está herniado, tuve que infiltrarme. Me daba miedo porque pues te duermen de la cintura y te meten una inyección hasta literal el disco", finalizó.

Fuente: Tribuna