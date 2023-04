Se volvió mujer: Tras despido de 'Hoy', actor deja TV Azteca y llega a Televisa con triste confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso exconductor del programa Hoy, quien fue repentinamente despedido del matutino en 2021 y que este año hará su debut en TV Azteca, dejó en shock a todos los televidentes debido a que hace algunas horas reapareció en Televisa e hizo una triste declaración ante las cámaras. Se trata de Manu Nna, quien admitió que de pequeño sufrió bullying "por ser demasiado femenino".

Y es que como se sabe, el también actor y comediante mexicano se ha declarado homosexual desde que comenzó su carrera y es un gran defensor y promotor de los derechos LGBT+. El hermano de la actriz Michelle Rodríguez se dio a conocer participando en sketches y stand-up en el Canal Comedy Central, que pertenece a la televisora de San Ángel, y luego llegó al Canal de Las Estrellas donde uno de sus primeros proyectos fue realizar capítulos para el unitario Como dice el dicho.

Además de que también fue co-conductor de Hoy y en 2021 se encargó de dar vida a 'Chenchi', la perrita mascota del programa pero meses más tarde la productora Andrea Rodríguez Doria había despedido a Manu porque no aportaba nada para elevar la audiencia. Y como no cuenta con contrato de exclusividad en la televisora de los Azcárraga, este año el querido conductor hará su debut en la empresa del Ajusco como concursante del reality MasterChef México.

Fuente: Instagram @manunisima

Pero como el reality de cocina aún no sale al aire en el Canal Azteca Uno, hace algunas horas Manu Nna hizo una aparición en el Canal Unicable siendo invitado del programa De noche todo pasa con Yordi Rosado. El querido comediante, quien se ha vestido de mujer en varias ocasiones, admitió en esta emisión que sufrió bullying debido a que desde que era muy niño descubrió que era gay: "Tengo un show que se llama 'Diva se nace', porque yo creo que desde chiquitos sabes lo que eres", expresó.

Junto a Sherlyn, quien también estaba de invitada, el comediante de 31 años contó : "Desde niño la sociedad te dice que estás mal y creces diciendo 'está mal esto' y te enfocas en otras cosas, y cuando más grande que entendí mi sexualidad, entendí porqué me molestaban en la escuela", expresó y dijo que constantemente escuchaba que se referían a él como "maricón" pero debido a su edad no sabía el significado.

El expresentador de Hoy, quien tiene una gran amistad con Galilea Montijo, añadió: "No sabes porqué te están insultando y cuando crezco entiendo, siempre he sido una persona bastante afeminada y desde chiquito eso le molestaba a la gente". Asimismo platicó que a la edad de 15 años su mamá se enteró de su homosexualidad porque una tía le contó que su hija ya sabía que él era gay: "Sí soy maricón pero dices 'no hice nada mal'", expresó dejando muy conmovidos a los televidentes.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable