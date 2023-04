Shock en Imagen TV: Doctores de Andrés García revelan las causas de muerte del actor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente Imagen TV acaba de quedar en completo shock, debido a que en plena transmisión en vivo los doctores de Andrés García, que lo atendieron en sus crisis de salud de los últimos años, brindaron una entrevista en la que revelaron las causas de la muerte del afamado histrión de Televisa, que fue conocido como uno de los galanes más codiciados de todos los tiempos en la industria del espectáculo.

Por desgracia el pasado martes 4 de abril, cuando a través de la cuenta de Instagram del reconocido exgalán de novelas confirmaron que lamentablemente, después de varios años en constantes altibajos con su salud y pasar los últimos meses entrando y saliendo del nosocomio por sus anemias, el tema con su hígado por su cirrosis, sus recurrentes transfusiones y recientemente la falla en el pulmón que tuvo a raíz de este tema.

Ahora, la mañana de este miércoles 5 de abril en el matutino Sale el Sol consiguieron tener una entrevista exclusiva con los dos médicos que se encargaron de la salud del histrión en los últimos años, los cuales hablaron de las causas de su deceso, señalando que no fue solamente una cosa lo que lo hizo colapsar, sino que lamentablemente ya tenía una serie de complicaciones que poco a poco fueron haciendo que el cuerpo fuera debilitándose.

Andrés García. Internet

Gustavo Adolfo Infante, el famoso periodista encargado de asistir al funeral a cubrir todo, fue el que consiguió hablar con sus médicos, y les cuestionó que era lo que había pasado, a lo que uno señaló que una de las principales razones era su leucemia meloide, que tenía cargando desde hace 30 años, lo que provocaba anemias agudas que calmaban con la transfusión de sangre y así lo estabilizaron, pero que lamentablemente en los últimos años se complicó y ya no era suficiente.

De igual forma, mencionó que lamentablemente tenía muchas otras enfermedades, como el hecho de que desde hace poco más de un año apenas y salió de una neumonía que lo dejó débil, destacando que el consumo de sustancias nocivas para la salud agravó, pues había lesiones en su vía área que le permitieron a gérmenes a instalarse, causándole mayores problemas, agravando la situación con múltiples infecciones.

Pero, lo que uno de ellos señaló que fue el principal motivo, se debió a la cirrosis hepática que padecía desde hace años, afirmando que esto junto con el resto provocó que sus anemias fueran aún mayores, así que se le destruía la sangra más pronto de lo que la generaba, haciendo que al final el cuerpo no pudiera soportarlo más ya que las transfusiones no bastaban y al final tuvo un shock hipovolémico, llevándolo a una falla multiorgánica de la que no se pudo recuperar.

Fuente: Tribuna del Yaqui