Shock en Televisa: Tras muerte de Andrés García, Eric del Castillo confiesa que le tenía envidia

Ciudad de México.- El famoso actor Eric del Castillo, quien durante más de 30 años tuvo un jugoso contrato de exclusividad en Televisa, de nueva cuenta logró sorprender a todos los televidentes debido a que hizo fuertes declaraciones tras la muerte de Andrés García. Resulta que el padre de Kate del Castillo confesó que le tenía envidia a su reconocido colega, quien falleció la tarde del martes 4 de abril a los 81 años.

El histrión nacido en República Dominicana dejó de existir luego de una larga lucha contra distintas enfermedades. Sufría de cirrosis hepática en grado muy avanzado, fibromialgia y un padecimiento en la médula espinal, la cual atacaba y destruía sus glóbulos rojos provocando su anemia. La noticia de su muerte trascendió la tarde de ayer y fue su esposa Margarita Portillo quien lo confirmó diciendo que ella estuvo a su lado hasta su último suspiro y que su muerte fue en paz y sin sufrimiento.

Uno de los primeros en reaccionar a la triste partida de don Andrés fue Eric del Castillo, quien mediante una entrevista explicó que ellos tenían una gran amistad en la actualidad y que constantemente se llamaban para platicar: "Me acabo de enterar de tan sensible fallecimiento, se está yendo mi generación; (Ignacio) López Tarso, (Xavier López) Chabelito y ahora Andrés", dijo en llamada telefónica exclusiva con Quién.

En las declaraciones recogidas por el sitio web de Las Estrellas, el intérprete de melodramas como Alondra, Mundo de juguete, Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia platicó que lamentablemente la última vez que tuvo contacto con García él ya no podía ni hablar: "Su esposa le decía: 'Eric te está hablando, contéstale'. Y sí lo hacía pero no le entendía nada, pero seguí bromeando con él".

Don Eric también explicó que la única vez que compartió trabajo con el ahora histrión fallecido fue en Perfume de gardenias y que este proyecto bastó para que se volvieran amigos: "Siempre me llevé muy bien con él, a pesar de que nunca en nuestra carrera fuimos cercanos, salvo las conversaciones en Perfume de gardenia y ahora pude hablar con él en unas cinco ocasiones". Además el reconocido actor de 88 años detalló que Andrés vivió "una situación desastrosa" en los últimos tiempos debido a sus enfermedades.

Explicó que su familia trató de invitarlo a usar una medicina alternativa pero él no quiso: "Es un sistema de medicinas a base de vitaminas, pero me decía que su hígado no las podía procesar y ya no quisimos insistir porque hay que respetar". Finalmente Del Castillo admitió que sí le llegó a tener envidia a García debido a su galanura y es que dijo que era indiscutible que él fue el máximo galán de su época: "Realmente era guapo, eso no se puede negar".

Era muy admirado por las mujeres y a veces hasta lo envidiaba uno por tanta suerte que tenía", dijo don Eric.

Andrés y Eric en su juventud

Fuente: Tribuna y Twitter @canal_estrellas