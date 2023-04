Shock en Televisa: Tras ser dada por muerta, dan fuerte noticia de Silvia Pinal y redes explotan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de su turbulento regreso a los escenarios el año pasado, pues casi no podía hablar ni moverse ya que estaba en silla de ruedas, reportan que la primera actriz de Televisa Silvia Pinal regresaría a las telenovelas. Sí, pese a que ya cumplió 91 años, la diva del Cine de Oro mexicano al parecer tendría una participación especial en un melodrama de Juan Osorio, El amor invencible.

'La Pinal', quien también participó en telenovelas de la televisora de San Ángel como Mañana es primavera, Lazos de amor, Soy tu dueña y Mi marido tiene familia, participó en el 2021 en la obra de teatro Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita! luego de varios problemas de salud que alarmaron al medio, sin embargo, esto no salió nada bien pues su apariencia física no fue la mejor y les llovieron críticas a sus hijos por permitir que su madre fuera expuesta de esa manera.

Desde entonces se desataron varios conflictos entre los integrantes de la Dinastía Pinal, pues aseguran que no solo la herencia estaría en juego, sino que también su bienestar, pues incluso se ha reportado falsamente su deceso. Pese a que incluso Sylvia Pasquel declaró que luego de lo que pasó la actriz ya no volvería a los escenarios y confirmó su retiro, este rumor apunta a que de nueva cuenta la mexicana volverá a actuar. Como se recordará, esta no es la única telenovela que Pinal haría con Osorio, pues ya han trabajado juntos.

En 2017 realizó la telenovela Mi marido tiene familia, e igual apareció en la secuela de esta lanzada en 2018, Mi marido tiene más familia, ambas bajo la producción del exesposo de Niurka. Fue la cuenta de Twitter @laoreja_tv la cual reportó este miércoles 5 de abril la supuesta noticia, la cual hasta el momento no ha podido ser confirmada. Junto a una fotografía de doña Silvia, escribieron: "Silvia Pinal regresa a novela participación especial en la novela de Juan Osorio! @DuroYDirectoTv @CarLon_2020".

Pese a que la cuenta especializada en espectáculos no indicó el nombre del proyecto, se sabe que actualmente esta al aire El amor invencible, protagonizado por Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar, por lo que se cree que esta sería la telenovela elegida. De momento, ni el productor ni la empresa de San Ángel se han pronunciado al respecto, pero se espera que pronto aclaren la información.

