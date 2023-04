Televisa, en shock: Destrozado, Roberto Palazuelos hace brutal declaración tras muerte de Andrés García

Ciudad de México.- El mundo de la tv y el cine en México nuevamente se vistió de luto, pues la tarde del pasado martes 4 de abril, a semana y días de que se anunciara la muerte de Xavier López 'Chabelo', ícono de la televisión mexicana, trascendió la partida de Andrés García, uno de los talentos más importantes de Televisa y el mundo de las telenovelas. Momentos después de esta noticia, Roberto Palazuelos, quien fue uno de sus más cercanos hasta hace unos meses, hizo una brutal declaración.

Como se sabe, el llamado 'Diamante Negro' fue un muy estimado amigo del actor Andrés García, tanto así que mantuvieron una relación padre-hijo durante años. No obstante, Palazuelos y el protagonista de Pedro Navaja tuvieron una fuerte pelea que los distanció hace aproximadamente cinco meses. Ante esto, el empresario originario de Acapulco, Guerrero hizo una controversial declaración en sus redes sociales sobre la muerte del actor: lamentó no haber podido despedirse de su querido en vida, ya que le tenía mucha estima, e incluso él fue la causa de que entrara en el mundo de la actuación.

Roberto Palazuelos da el 'último adiós' a Andrés García. Foto: Internet

En su cuenta oficial de Instagram, Roberto Palazuelos compartió una fotografía en la que se ve a Andrés García sentado en una silla; junto a él, de pie, está una mujer en bikini; del otro lado está el 'Diamante Negro', posando con la luz del atardecer. Si bien no agrega ubicación, es muy probable que la instantánea haya sido capturada en Acapulco. Con la imagen, el empresario acapulqueño dedicó unas palabras a su amigo, a quien consideró un padre.

Recibo la triste noticia que se me fue Andrés, a miles de kilómetros de México, una de las personas más importantes en mi vida, la razón por la que me convertí en actor, alguien a quien quise como un padre. Estoy devastado por no haberme podido despedir de él y decirle cuánto lo quería", se lee al inicio de la publicación de Palazuelos.