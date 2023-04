Televisa pelearía a Paola Rojas de TV Azteca: Despedirían a conductora para darle su noticiero

Ciudad de México.- Tal parece que actualmente la famosa y muy querida presentadora, Paola Roja, estaría en medio de importantes ofrecimientos, debido a que aseguran que Televisa se estaría peleando con TV Azteca para poder quedarse con ella, así que mientras que uno le ofrecería millones, otro despediría a conductora para que ella pudiera tener su noticiero propio, aunque en el horario nocturno.

Como se sabe, en noviembre del 2022 se anunció que lamentablemente Rojas iba a formar parte de los cambios en la televisora de San Ángel, por lo que salió de su noticiero matutino, Al Aire Con Paola Rojas, siendo reemplazada por el conductor Genaro Lozano, sin embargo, en dicho comunicado de prensa quisieron aclarar que ella no dejará la empresa, sino que tienen planes para ella más importantes en las plataformas digitales.

Ahora, tras varios meses de este anuncio y de que en enero se hiciera oficial su salida, el pasado martes 4 de abril en TV Notas afirmaron que las cosas para la presentadora de Netas Divinas estarían siendo complicadas a nivel económicos, dado a que su salario habría disminuido, pues su contrato de exclusividad era pago por contrato y no uno fijo por mes, así que actualmente estaría muy tentada ante "una oferta superatractiva" en el Ajusco, pues estos le estarían brindando la oportunidad de ganar un millón de pesos al mes.

Ante este hecho, una presunta amiga a la famosa presentadora aseguró que en la televisora de Emilio Azcárraga habrían "pegado el grito en el cielo", así que al ver que podrían estar a punto de perder a una de las presentadoras más queridas por el público, por lo que se arriesgarían a perder niveles de audiencia, estos tomarían la drástica decisión de despedir a una presentadora de noticieros para que Rojas tome su lugar.

Aparentemente la desafortunada sería Danielle Dithurbide, la cual tiene casi dos décadas en dicha televisora, hecho que ya ha mencionado anteriormente el canal de YouTube de Chacaleo, el cual mencionó que supuestamente es debido a que los altos mandos considerarían que es momento de que su lugar lo ocupe un nuevo rostro bajo el pretexto de que están refrescando la imagen de todos los programas y elevar la audiencia.

Le han dicho que espere, que podrían quitar a Danielle Dithurbide y darle ese espacio, pero no hay nada concreto. También le han dicho que le van a dar más vuelo en las coberturas especiales, que van a impulsar su espacio en N+Media; no la quieren dejar ir. Pero ella quiere tomar una decisión con calma, pues no desea irse mal de Televisa, porque está muy agradecida", afirmó la fuente.