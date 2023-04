VIDEO: Galilea Montijo se resbala en alberca en 'Hoy' y deja en shock a Televisa; casi se ahoga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz y polémica presentadora, Galilea Montijo, de nueva cuenta acaba de dejar en completo shock a los millones de espectadores de Televisa y sus compañeros, debido a que en pleno programa en vivo de Hoy en una de las dinámicas tuvieron una alberca inflable, en la cual ella sufrió un resbalón dentro de esta y con el cual casi se ahoga, pues no se esperaba un chapuzón tan pronto.

Con la llegada de la Semana Santa en el matutino rentaron una alberca inflable con resbaladilla, la cual además de llenarla de agua también le pusieron jabón y crearon espuma, la cual fue utilizada como castigo para los presentadores, como Andrea Escalona, en una de las dinámicas que se juegan a diario, solamente que con adaptaciones para ir con la temática del mes y de las fechas en las que la mayor parte de las personas van a refrescarse al mar o albercas.

Este juego se trataba de que cada uno de los presentadores, como Escalona, Montijo, Paul Stanley y más, estuvieras formados en fila justo al lado de la alberca antes mencionada, con temática de dinosaurio, y Arath de la Torre, les hiciera una pregunta de cierto o falso, que si respondía correctamente podían continuar con su camino, pero si lo hacían de forma incorrecta tendrían que meterse a este inflable y tratar de subir a la cima por la resbaladilla que se encuentra resbalosa por el agua y jabón.

Galilea Montijo. Internet

Aunque en la primer ronda la presentadora de Netas Divinas logró salvarse del castigo, a la segunda su suerte no fue la misma, pues no respondió correctamente el cuestionamiento y tuvo que entrar a este, así que con cuidado, esta caminó por el agua y la espuma, tratando de no caer, hasta que empezó a escalar con sus manos y sus pies, buscando mantenerse en ascenso y evitar caer hacía abajo hasta que fuera momento de lanzarse ella con control.

Pero, lamentablemente para ella la situación no fue como lo esperaba, dado a que por desgracia esta sufrió un resbalón y terminó cayendo directamente en el agua y la espuma, hecho que la tomó tan de sorpresa que habría tragado y metido un poco del líquido en su nariz, debido a que mientras que Arath seguía hablando hacía la cámara, esta comenzó a patalear y tratar de agarrar aire con la boca, como si estuviera ahogándose.

Al ver este hecho, tanto la sobrina de la productora Andrea Rodríguez, como Stanley, fueron a socorrerla y ayudarle a que se pusiera en pie y finalmente pudiera salir del lugar, lo que hizo reacomodándose el cabello y tosiendo buscando desahogarse, mientras que sus compañeros estaban detrás de ella cuidándola, tras lo que simplemente sonrió divertida y demostró que todo estaba bien pese a su pequeño incidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui