¿Adiós, Televisa? Hunden a Andrea Escalona y a conductores de 'Hoy' por comentario insensible

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se dice que los medios de comunicación no cuentan con días de descanso ¿la razón? Nunca se sabe cuándo puede ocurrir una gran noticia, por lo que la prensa, generalmente, trabaja hasta en Navidad, de lo contrario pueden ocurrir cosas como lo que se vio el pasado miércoles, 5 de abril, en el programa de matutino de Televisa, Hoy. ¿Quieres enterarte de todos los detalles? Entonces, no dejes de leer.

Como algunas personas de la audiencia del mañanero sabrán, la empresa de San Ángel suele darle días de asueto a sus conductores, ya sea en la temporada navideña, de Semana Santa e incluso algunos días en verano, es por ello que a muchos no les sorprendió que en estas fiestas de Pascua la producción conducida por Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Galilea Montijo emitiera programas grabados, mientras que los anfitriones se encontraban en lujosas vacaciones, tal fue el caso de la expareja de Erik Rubín, quien se marchó a Inglaterra.

El problema llegó con la muerte del actor, Andrés García, quien falleció el pasado martes, 4 de abril, motivo por el que la producción de Hoy no se encontraba del todo preparada, pero aún así se animaron a enviar a Andrea Escalona como corresponsal, así como también tuvieron a algunos conductores como a Arath de la Torre, Shanik Berman y el 'Burro' Van Rankin, quienes procuraron llevar una transmisión decente a la audiencia.

Sin embargo, esto a la gente no le gustó para nada, quienes no dudaron en hacer saber su descontento a través de Twitter, donde hundieron a Andrea Escalona por su vestimenta en el velorio, así como por un comentario que fue tomado como poco sensible, en el cual le agradecía a Margarita Portillo, viuda del actor, por darles un techo y agua, pese a las terribles circunstancias que estaba pasando: "Gracias por tenernos agua y sombra", declaró la conductora.

Esto provocó que varias personas se molestaran en Twitter, criticando la "falta de profesionalismo" de los conductores, sobre todo a Escalona, a quien señalaron por no ir preparada a la entrevista y por reírse durante la misma, por otro lado, destrozaron a Shanik Berman por hacer preguntas que consideraron "tontas" y "poco profundas". Parece ser que esto llegó a oídos de la producción, quienes presuntamente, luego de la transmisión cortaron para retransmitir el show grabado.

Crítica a Andrea Escalona

Cabe señalar que Escalona no fue la única persona que salió 'mal parada' tras la muerte de Andrés García, ya que Luis Miguel también fue duramente juzgado en Twitter por no pronunciarse ante la muerte del actor de El Privilegio de Amar, cabe recordar que el histrión habría sido quien le dio su primera oportunidad al 'Sol' de cantar en un escenario de Oaxaca, cosa que fue juzgada por Gustavo Adolfo Infante y Margarita Portillo, quienes lo acusaron de ser un "mal agradecido".

Fuentes: Tribuna