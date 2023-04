Afamada actriz de Televisa llega a 'Hoy' y provoca tremendo pleito entre Raúl Araiza y Galilea Montijo

Ciudad de México.- Dado a que los conductores de diversas producciones llegan a pasar varias horas juntos, esto provoca que, luego de varios años comiencen a verse como familia; sin embargo, esto no significa que no lleguen a tener conflictos entre ellos, tal y como ocurrió durante la transmisión de esta mañana, jueves, 6 de abril, del programa matutino de Televisa, Hoy, donde Galilea Montijo y Raúl Araiza tuvieron tremendo pleito frente a las cámaras.

Todo ocurrió cuando transmitieron una entrevista de la actriz cubana, Livia Brito, quien ha tenido una exitosa carrera en México, donde se le ha visto participar en diversas telenovelas como en el Triunfo del amor, Abismo de Pasión; De que te quiero, te quiero; Mucha cha italiana viene a casarse, La piloto; Médicos, línea de vida; y La desalmada, misma que fue el remake de Mi pecado es amarte.

Livia Brito declaró que quería ser madre

En dicha entrevista, Livia Brito fue cuestionada si quería contraer nupcias con su actual pareja, el entrenador originario de Venezuela, Mariano Martínez, a lo que ella respondió que su anhelo no era casarse, esto debido a que ya lo había hecho muchas veces en las telenovelas, por lo que no le resulta algo necesariamente emocionante, pero detalló que sí desea tener hijos, resaltando que este sueño era su máxima prioridad en la actualidad.

No es un sueño, para mí no, ósea es un sueño para mí embarazarme. Yo creo que me he casado tantas veces en las telenovelas que ya es para mí como hummm. Osea prefiero irme de viaje que una boda o vestido. Y prefiero obviamente enfocarme en mi embarazo, ya estar panzoncita y ya estar con mis bebés