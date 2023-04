En plena transmisión de 'Ventaneando', Pedro Sola habla de más y comete grave error

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ventaneando es un programa que lleva más de dos décadas en emisión a través de la televisora de TV Azteca, si bien, puede despertar emociones encontradas en millones de mexicanos, la realidad es que los conductores de este show se han convertido en personajes recordados en la televisión; sin embargo, de entre todos, hay alguien que siempre será recordado por un error garrafal que cometió en plena transmisión del show, se trata de Pedro Sola.

Es posible que todos recuerden aquel fatídico programa que se transmitió en el año 2018, cuando el economista de 75 años, se sentó en frente de las cámaras a comer un trozo de pechuga de pollo, mientras anunciaba un spot publicitario de una reconocida empresa de mayonesa. Como todos recordarán, el conductor debía decir el nombre de una compañía, pero terminó diciendo el de la competencia, lo que provocó que el presentador se avergonzara rápidamente, intentando ocultar su rostro de la cámara.

Si bien, Pati Chapoy dio su versión de lo ocurrido en una entrevista con Yordi Rosado, expresando que en aquel entonces las menciones publicitarias se hacían en vivo y que ninguno de ellos tenía experiencia haciéndolo e incluso disculpó a Pedrito revelando que estuvo ensayando, pero que al final los nervios le ganaron, no fue sino esta semana cuando Sola reveló su versión de las cosas por medio de las redes sociales.

Resulta ser que esta primera semana de Abril, Pedro Sola abrió su propia cuenta de TikTok, misma que estrenó con el story time de la vez en la que se equivocó mientras hacía dicho comercial. El famoso reveló lo que ya se había dicho, que no debía hacer la mención publicitaria en vivo y que tenía que leer el telepromter para finalmente equivocarse. El economista mencionó que avergonzó mucho por lo ocurrido, incluso aseguró que creyó que lo despedirían.

Y así me fui y me senté otra vez en mi sillón, pensando: 'Este es el último programa de 'Ventaneando' que voy a hacer en mi vida, porque seguro me van a poner de patitas en la calle después de este asunto

Pedrito reveló que tras esta bochornosa situación no volvió a enterarse de nada más, hasta que un día, llamaron de la dirección del show, a lo que el conductor reaccionó asustado, creyendo que lo despedirían, pero Pati lo calmó diciéndole que esto no sería así, pero que sí habría "consecuencias" al respecto, lo que significa que Pedro tendría que pagar económicamente por su fallo. Aunque Sola no reveló de cuánto se trató su deuda, algunos informes indican que lo multaron por 75 mil pesos que debió pagar en abonos de 5 mil quincenales, es decir, tuvo que pagar 10 mil pesos mensuales por más de siete meses.

Captura del video de TikTok de Pedrito Sola

Créditos: TikTok @tiopedrosola

Sin embargo, parece ser que esto no fue lo que le dolió más a Pedro Sola, ya que, el presentador declaró en su video que tras su error el Internet se encargó de burlarse continuamente por ello, al grado de hacer cientos de memes, playeras, posters, fiestas temáticas, disfraces y un remix del momento en que se equivocó. Si bien, se trata de un recuerdo penoso de su vida, la realidad es que TikTok estaría encantado con el video que hasta el momento cuenta con más de 287 mil me encorazona y 4 mil comentarios.

Fuentes: Tribuna