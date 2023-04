Filtran que hijo de Andrés García no sufriría por la muerte de su padre: "Muy triste no se ve"

Acapulco, Guerrero.- El pasado martes, 4 de abril, falleció el actor, Andrés García, quien fue un actor, productor de cine y televisión originario de República Dominicana, pero que saltó a la fama en México desde la década de los 60. Participó en más de 60 películas, muchas de ellas del género del género "de ficheras", así como también se le vio en novelas como: Tú o nadie, El privilegio de amar y La fea más bella. Fue considerado uno de los galanes más cotizados y carismáticos de la pantalla mexicana.

Como algunos recordarán hace tres días Andrés perdió la vida a los 81 años de edad, esto ocurrió después de que sufrió varias complicaciones de salud relacionadas con la cirrosis hepática, misma que fue diagnosticada en el año 2022. También padeció leucemia, osteoartritis, fibromialgia y una grave lesión en la columna vertebral que requirió una cirugía de alto riesgo. Su estado físico se deterioró notablemente en sus últimos años, lo que lo llevó a sufrir depresión y pérdida de memoria.

Andrés García Hijo de Andrés García deja en shock tras reaccionar a la muerte de su padre: "Me da gusto"

Como muchos sabrán, actor tuvo diversos problemas con sus hijos debido a su carácter fuerte y a temas relacionados con su actual viuda, Margarita Portillo. En varias ocasiones declaró que se sentía decepcionado y traicionado por alguno de sus vástagos, especialmente por Leonardo García, quien lo demandó por una supuesta agresión física. Andrés García también tuvo diferencias con su hijo Andrés García Jr., quien lo acusó de abandonarlo cuando era niño y de no reconocerlo como su heredero. El actor confirmó que cometió errores como padre, pero también expresó su amor y orgullo por sus descendientes.

Fotografía de Leonardo García y Andrés en un evento público

Es bajo este contexto que Leonardo García ha procurado estar presente en los ritos funerarios de su padre, hecho que fue captado por la reconocida grafóloga Maryfer Centeno, quien recientemente publicó un análisis sobre cómo vio el comportamiento del hijo de Andrés, durante una entrevista que Gustavo Adolfo Infante le hizo al llegar al funeral del reconocido intérprete de 'Pedro Navajas'.

Maryfer declara que Leonardo se sentiría avergonzado, dado a que miró hacia abajo mientras lo estaban entrevistando, al mismo tiempo mostró cierta indiferencia por la muerte de su padre, hecho que se denotó precisamente por agachar la mirada. Otro aspecto que llamó la atención de la grafóloga y experta en lenguaje corporal es que, Leo, mostró los dientes durante la entrevista, lo que denotaría que estaba a la defensiva.

Definitivamente esto no se acabó bien; incluso enseña los dientes mientras Gustavo Adolfo le hace la pregunta... enseña los dientes, reflejando un gesto a la defensiva... Muy triste no se ve, evidentemente, pero hay que tomar en cuenta que no es una relación cercana, hubiera resultado atípico que Leonardo llegara llorando a gritos", indicó Centeno